Valgfest for dem, der normalt ikke stemmer

Hyggen bredte og tonerne fra coverbandet Time Out fyldte Baghuset ved Brydehusets valgfest på selve valgdagen. Foto: privatfoto

Valgfest På valgdagen var der valgfest Baghuset. for en gruppe mennesker, der normalt ikke går så meget op i at stemme - brugerne fra Brydehuset. Demokratiets fest blev fejret med musik og hygge.

Af Ulrich Wolf

Mens skoler og haller i hele kommunen stod åbne for strømme af vælgere var der valgfest i Baghuset, hvor Brydehuset fejrede den store dag i demokratiet.

Her havde man nemlig inviteret til fest som markering af, at der var kommunalvalg og at man igennem et stykke tid havde arbejdet på at få Brydehusets brugere til at stemme. En gruppe udsatte og sårbare borgere, der ofte ikke tænker så meget på at sætte krydser og gå op i aktuelle politiske emner.

Det var lykkedes i ganske pænt omfang og derfor var der inviteret til flæskestegssandwich og musik i Baghuset i eftermiddagstimerne.

Bandet Time Out spillede klassiske covernumre og der blev snakket og hygget ved bordene.

Motiveret til at stemme

”Vi har fået til opgave at få de udsatte borgere til at stemme. Vi har fortalt, at det nytter at bruge sin stemme og sætte sit kryds for det kan ændre noget. Det er der mange i den gruppe, der ikke tror eller ikke kan overskue, men vi har i en del tilfælde fået dem motiveret til at stemme., Derfor synes vi også, at vi skulle fejre det med en lille fest efterfølgende som ekstra motivation ,” siger Uri Tzabari fra Bydehuset.

Han fortæller, at medarbejderne har været til rådighed med praktisk hjælp på valgstedet og sørget for, at alting gik rigtigt for sig, hvis der var problemer med at finde ud af det.,

”Mange fik rent faktisk stemt og synes det var godt at lade sin stemme høre,” siger Uri Tzabari.

Der var i alt 80 tilmeldte til valgfesten, der varede fra klokken 14 til 17 med musik og hygge på demokratiets store

dag.