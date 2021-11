V vender stærkt tilbage

Debat En lang valgkamp er slut, Venstre fik ikke det valg vi havde håbet på.

Af Mikael Wandel (V),Gruppeformand for Venstre i Ballerup

Holdet er blevet lidt mindre og nu er vi to mand da Jacob Wøhler Jørgensen og jeg blev valgt ind.

Jeg vil gerne takke alle 275 der har stemt på mig personligt og ikke mindst til mine partifæller Dorthe G. Rigét, Christian Skjæran, Zishan Ali, Bettina Prühs og Sussie Wandel for den kæmpe indsats der er blevet leveret her i valgkampen.

Venstre, Jacob og jeg vil arbejde konstruktivt og bruge vores liberale stemme og få det mest mulige ud af det som vi kan.

Jacob og jeg vil lytte og tage beslutninger der vil trække Ballerup Kommune i en mere liberal retning i det omfang det er muligt, da vi ønsker flere frie valg og flere muligheder.

Samtidigt ønsker jeg tillykke til alle de nye der er kommet ind og tak for indsatsen til de der ikke kom ind fra de andre partier.

Det kan godt ske vi ikke er store, men vi kommer stærkt tilbage og vil vise i de kommende 4 år, at vi mener 100% det vi sagde før, under og efter valget og vil arbejde for vores 25 punkts plan.

Sammen kan vi meget mere for fremtidens Ballerup.