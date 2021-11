Tak til bibliotekerne

Debat På biblioteket kan få svar på næsten alt. Og så helt gratis.

Af Sofie Sellebjerg, Ballerup

Bøgerne er frit tilgængelige, og har man brug for hjælp, kan man spørge en af de dygtige medarbejdere. Men biblioteket er ikke kun bøger – det er meget andet. Det er et sted, hvor man kan læse og lege – og en gang i mellem, når der er valg, er det her man brevstemmer.

Det hjælper bibliotekarerne med, for der er en masse regler, der skal følges for, at afstemningen foregår rigtigt. Det tager tid. Derudover skal de stå til rådighed, hvis personen i stemmeboksen har brug for hjælp. Her er det vigtigt, at reglerne følges – for alle har ret til at stemme – også selvom det er besværligt. For det er besværligt, men det er med til at værne om vores demokrati. Det var derfor provokerende at opleve brokkende og ubehøvlede borgere den 11. november.

Der var kø for at komme til at brevstemme, men de to bibliotekarer tog sig af det. Jeg skulle ikke stemme, bare have hjælp – i samme kø.

Og det var fint. Ja, det var ubelejligt, men det er jo ikke medarbejdernes skyld. Derfor rystede det mig, at de to herrer, som stod bag mig, opførte sig på den måde. En ting var, at de sukkede højlydt. Noget andet er at råbe ind over køen: ”det er amatøragtigt, det her”, ”hold da helt kæft, hvor går det langsomt” og ”I kan vel lige kalde på en medarbejder mere”.

Det er fair at spørge til, hvorfor det tager tid, men når de gentagne gange forklarer reglerne, og prøver at få en dame til at stoppe med at blande sig i andres stemmeafgivelser, så er det ikke let. Og det hjælper ikke, at borgere skælder ud. Jeg måtte to gange sige til manden bag mig, at han skulle tage det roligt, de gjorde det så godt, de kunne – jeg blev ignoreret. Man kan diskutere om han havde en dårlig dag, eller generelt bare dårlige manerer.

Man bliver ikke bibliotekar for at stå model til andres utilfredshed og brok. De er der af andre årsager, og har fået pålagt nogle opgaver, som de ikke er herre over. Og det må vi respektere. På trods af, at de virker som supermennesker, så er de stadig mennesker, der har følelser og hurtigt kan komme til at stå i skudlinjen for vores brok.

llerupSå kære bibliotekarer på Ballerup Bibliotek: mange tak. Tak for den hjælp, jeg har fået i de sidste 21 år, og især for den hjælp og det smil, jeg fik da jeg skulle betale min bøde den 11. november, en dag, hvor borgerne viste sig fra deres dårlige side.