Tak for stemmerne

Debat Tusind tak for de 1.606 stemmer I har givet til Enhedslisten.

Af Stine Rahbek Pedersen (Ø),Medlem af kommunalbestyrelsen, Enhedslisten

Jeg er stolt og beæret over, at have fået 727 personlige stemmer og dermed være den politiker som I har givet flest stemmer efter Borgmesteren i vores kommune. I skal vide, at det er med dyb taknemmelighed at jeg siger tak for hver og en.

Ali og jeg er enormt beærede over, at I på den måde bakker op om den politiske linje, vi har stået for i denne valgperiode. Ali har valgt at trække sig og stå bag ved det politiske arbejde fremover. Saime og jeg, har derfor stået øverst på valglisten og jeg er utroligt glad over at vi har fået et flot valg.

Enhedslisten Ballerup fik et stærkt valg med tre helt nye kandidater, der alle fik et superflot valg og vi vil gerne tak for vores personlige stemmer.

Stine 727 stemmer

Saime 116 stemmer

Miasser 92 stemmer

Louise 78 stemmer

Ali 53 stemmer

Og vigtigst af alt, er vi taknemmelige for at I er 1.606 mennesker der har givet os jeres tillid til, at repræsentere jer med vores politiske arbejde.

Nu vil Saime og jeg fortsætte med at omsætte Enhedslistens politiske værdier til handling. Vi vil holde et skarpt fokus på at natur og klima prioriteres langt højere, vi vil sammen arbejde for, at skabe bedre normeringer, inklusion og ikke mindst at afbureaukratisere og lægge beslutninger ud lokalt så de mennesker, der står i hverdagen også får større indflydelse. Vi glæder os til, at arbejde for et grønnere Ballerup og for at få alle med, særligt de svageste. For i Enhedslisten siger vi hvad vi gør og vi gør hvad vi siger.