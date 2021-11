Svar om seniorrådsvalg

Debat I sidste uge var der i Ballerup Bladet flere indlæg om valget og stemmeafgivningen til Seniorrådet.

Af Eva Borg, Centerchef, Center for Voksne og Sundhed, Ballerup Kommune

For første gang har det nemlig også været muligt at stemme til Seniorrådsvalget ved fysisk fremmøde, og det har givet anledning til forvirring.

Vi må i den forbindelse desværre konstatere, at informationen i det brev, som vi har sendt til alle stemmeberettigede over 60 år, har været for upræcis. Det gælder ikke mindst informationen om, hvad man skulle gøre, hvis man ønskede at brevstemme til Seniorrådsvalget. Vi kunne også have informeret tydeligere, at det er nødvendigt at medbringe den vedlagte stemmeseddel på valgdagen, hvis man ønskede at stemme ved fysisk fremmøde den 16. november.

Vi har derfor efterfølgende præciseret fremgangsmåden for stemmeafgivningen på kommunens hjemmeside og Facebook og været i dialog med Ældre Sagen og sendt information direkte til kommunens pensionistklubber. Vi kunne godt have ønsket os at nå bredere ud, men med en kort deadline hen mod valgdagen, var det desværre ikke muligt at nå at sende et brev direkte til alle stemmeberettigede.

Jeg vil gerne beklage forløbet, og at informationen har været for upræcis. Vi har gjort os mange erfaringer de seneste dage, og dem vil vi naturligvis tage ved lære af til de kommende valg til Seniorrådet.