Svar om handicappolitik

Debat Kære Miasser.

Af Lolan Ottesen (A), Formand for social- og sundhedsudvalget

Allerførst vil jeg gerne understrege, at vi i Ballerup kommune arbejder for det gode borgersamarbejde og det er der heldigvis rigtig mange gode eksempler på, også i forhold til samarbejdet til borgere med handicap. Når vi er i dialog med forskellige samarbejdspartner, både inden for og udenfor Ballerup, er det mit indtryk at det også lykkes i vores samarbejde til borgere med handicap.

Når det er sagt, så ved jeg godt at der også er eksempler, hvor vi er helt enige i at borgerens oplevelser af såvel samarbejdet, kommunikationen for eksempel i forhold til breve med afgørelser etc. ikke altid er tilfredsstillende.

Det vil og skal vi hele tiden arbejde på at forbedre og det har jeg i mit politiske virke bestemt fokus på.

Men for os alle, så er den bedste måde at gøre det på, at når der er konkrete samarbejder som ikke fungerer, så må man meget gerne tage fat i mig, eller i ledelsen på rådhuset, så følger naturligvis altid vi op. Vi bruger erfaringerne fra de konkrete borgerforløb, til at udvikle og forbedre vores tilgang og indsatser. Så hermed altså en invitation både til dig og til andre til, at tage kontakt til mig eller vores ledelse, som meget gerne vil forbedre både vores arbejdsgange og vores kommunikation.