Smukke glas til en god pris

SPONSORERET INDHOLD: Det enkle og i stor grad naturprægede skandinaviske udtryk giver en ro til både krop og velvære. Det er også en af de primære grunde til at stilen er blevet så udbredt, ikke kun i norden, men over hele verden.

Stilen er ikke kun kendt på det enkle og stilfulde, men er også kendt på sin funktionalitet. Broste Copenhagens glas er ingen undtagelse hertil. Glassenes stil er gennemført og tro mod det skandinaviske design. Ethvert opdækket bord vil blive prydet med glassene, der findes i flere forskellige former og nuancer, så de passer ind til stilen i dit hjem.

Kendt på kvalitet, stil og design

Der er på ingen måde gået på kompromis med kvaliteten. Broste Copenhagens glas er fremført til brug til både hverdag og fest. Glassene er udført i materiale, der er bearbejdet på et minimum, så dets originale følelse er blevet bevaret under processen. Brandet er langt fra ukendt. De har som et af deres formål ønsket at nå ud til en bred vifte af mennesker, så der er mange der kan få glæde af de skønne nuancer, den gode kvalitet og det helt igennem skønne design, der kendetegner glassene.

Glassene har ofte en masse flotte og unikke detaljer, der gør, at de adskiller sig fra de mere typiske glas. Med mange forskellige kollektioner, farver og udtryk er der mange muligheder for at indrette og inddrage med glas, der passer til diverse ønsker for indretningen i alle typer hjem. Derfor er der helt sikkert også noget, der falder i din smag.

Udvalg der passer til alle anledninger

Dit hjem vil helt sikkert blive samlingspunkt for en masse hyggelige stunder. De personlige glas kan tilføre en helt ny form for sjæl og hyggelig stemning til både middagsbordet, på hylderne og når gæsterne kommer på besøg. Udvalget indeholder blandt andet hvidvins- og rødvinsglas, der kan være med til at danne rammerne om den gode stemning næste gang i åbner en god flaske vin.

Der kan også findes vandglas i forskellige størrelser og farver, så du har mulighed for at finde de glas, der passer perfekt ind til det behov I måtte have. Hvis det der mangler er en ny karaffel, er der også flere muligheder for at få en sådan i den flotte skandinaviske stil. Derudover er der også skåle, cocktailglas, kander og meget mere der kan blive dine nye yndlings. På siden kan altid findes en masse gode tilbud, så hop ind og bliv forelsket i de mange glas fra Broste Copenhagen.