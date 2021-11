Smørum Golfklub kåret til årets klub

Direktør for Smørum Golfklub Keld Østergaard med beviset på at klubben er årets golfklub. Foto: privatfoto

Golf Hvert år kåres Årets Golfklub samt Årets Ildsjæl af Golfavisen.

Af redaktionen

På baggrund af læsernes indstillinger har juryen i år fundet den ene modtager af hæderspriserne ved Smørum.

Den initiativrige golfklub står selv for driften af deres anlæg. Det har vist sig som en succeshistorie de seneste år, og man har for alvor vist, at Smørum Golfklub er meget mere end en pay and play-bane, hvor man slår site første, spæde golfslag.

En god økonomi betyder også, at klubben har gang i en lang række projekter, mens man skeler til FN’s 17 verdensmål.

”Det har været umuligt ikke at lægge mærke til Smørum gennem de seneste sæsoner. Der er hele tiden store resultater at berette om fra Smørum-spillere, men de har også på ganske få år formået at opbygge en driftsmæssigt sikker golfklub, der samtidigt tager et klimamæssigt ansvar og ser mange muligheder for fremtiden,” siger Kasper Ørkild, chefredaktør på Golfavisen.

På internationalt plan har Smørums spillere stået bag store præstationer i 2021.

De to Solheim Cup-spillere Emily Pedersen og Nanna Koerstz Madsen har haft deres golfopdragelse i Smørum, mens vinderen af Challenge Tour-ranglisten i 2021, Marcus Helligkilde, har samme hjemmeklub. Derudover fik klubben en tredjeplads ved EM for klubhold.