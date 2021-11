Smitten stiger – husk hygiejnen

Debat Vi skal have smittetallet ned igen - også her i Ballerup kommune.

Af Lolan Ottesen (A), Formand for social- og sundhedsudvalget

Vi kender måske alle igen én person, der er blevet smittet og må være i selvisolation i 6 dage. Det er derfor vigtig, at vi alle igen passer godt på – både os selv og hinanden.

Det er nødvendigt, at vi forsat holder en god håndhygiejne, spritter af og holder afstande – både når vi står i kø, når vi mødes med hinanden ude på gader og stræder, eller når mødes privat. Det gælder os alle og det gælder i særlig grad os lokalpolitikere og andre offentlige personer. Vi er alle “rollemodeller” for andre borgergrupper – og derfor skal vi også gå forrest. Vi er ovenikøbet i valgkamp i denne tid og kommer rundt og møder mange mennesker i hele kommunen. Derfor har vi også et ganske særligt ansvar.

Smittetallet er igen stigende og det handler derfor ikke kun om at tænke på sig selv, men udvise omsorg og ansvar for alle – også de svageste i vores samfund, hvoraf nogen ikke kan tåle at blive vaccineret. De er afhængige af alle os andre. Derfor skal vi som politikere gå forrest, vise vejen og skal naturligvis lade os vaccinere. Vi tilbydes allesammen snart den 3. vaccination, som flere af vores ældre borgere allerede er i gang med at få. Den er ligeså vigtig som de to første covid-19 vaccinationer. Det er også vigtigt, at vi testes, da vi alle kan være raske smittebærere. HUSK lige et mundbind når I står i kø til test, som igen er muligt på det tidligere Posthus og på Energivej.

Vi skal have smittetallet ned igen – også her i Ballerup kommune.