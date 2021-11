Skal demokrati ikke være repræsentativt?

Debat Valgdeltagelsen i Danmark har en høj sammenligning, med mange andre steder, den ligger på omkring 75 procent.

Af Saime Bilen (Ø), Nyvalgt medlem af kommunalbestyrelsen

Til sidste kommunal-regionsvalg den 16. november stillede 308 kandidater op til regionsvalg og måske ligeså mange stillede op til kommunalvalg, men der er kun 7 kvinder med minoritetsbaggrund der blev valgt til kommunalbestyrelsen i Region Hovedstaden. Billedet viser, at når det kommer til minoritetsdanske kvinder er deltagelsesprocenten rigtig lav.

Betyder det, at minoritetsdanske kvinder ikke ønsker at blive repræsenteret eller hvad er årsagen til at minoritets kvinder ikke vil stille op til lokalpolitik? Hvad er udfordringen? Når vi alligevel stemmer på en som os selv. Under valg kampagnen mødte og snakkede jeg med flere kvinder med minoritetsbaggrund. De var glade og stolte på mine vegne. En kvinde fra dem stillede sig op til kommunalvalget. Det var stort.

Det første indtryk var “ vi kan ringe til dig, hvis vi har brug for hjælp, hvis du bliver valgt, du er fra os”. Jeg blev relateret til deres kultur. Jeg er en af dem!

Kvinderne var i undertal på stemmesedlen og meget få kvinder med minoritets baggrund var stillet op. I alt er der kun syv kvinder med minoritetsbaggrund, der blev valgt til kommunalbestyrelse i hele Region Hovedstaden til den sidste kommunale og regionsrådsvalg.

Vores demokrati er altså ikke særligt repræsentativt.

Vi, folkevalgte, skal have større interesse for social og integrationsområdet. De stemmer måske, men stiller dog ikke op.

Det handler utroligt meget om vores opfattelse af integrationsindsatsen.

Integrationsarbejdet kræver kulturelle kompetencer

Hvis vi skal have øget beskæftigelsen, deltagelsen til demokratiske valg organer blandt minoritetskvinder, vil det ikke alene kunne gøres med sprogundervisning og tvungen 37 timers aktivering. I stedet, burde der medtænkes en målrettet og løbende indsats med henblik på at udvikle demokratiske samarbejdsformer, selvstændighed, individuelt ansvar, ligestilling m.v. hos dem vi gerne vil have i beskæftigelse og deltagelse i fællesskabet.

Hvis vi lokalt undlader at afsætte midler til indsatsen, mener jeg det bliver mere end blot en udfordring, at nå de ønskede mål.