Seniorrådet er også kommet på plads

Henning Broman blev genvalgt som næstformand i seniorrådet efter et valg, hvor stemmeprocent var dobbelt så høj som sidste gang. Foto: privatfoto

Valg Den 16. november var også dagen, hvor det nye seniorråd kom på plads. Trods udfordringer blev stemmeprocenten ganske pæn.

Af Ulrich Wolf

Den 16. november var ikke blot en dag med valg til kommunalbestyrelsen og regionsrådet.

Det var også en dag, hvor der skulle vælges medlemmer af seniorrådet.

Det var første gang, at det blev afviklet som et fremmødevalg. Alle over 60 år kunne stemme til valget, og stemmeprocenten endte på 40,7 procent.

Der var op til valget en del problemer med måden det foregik på. De stemmeberettigede fik tilsendt stemmesedlen til deres bopæl og mange vidste ikke, hvordan de skulle håndtere det, når man samtidig skulle møde frem for at stemme. Det betød, at mange brevstemte eller undlod at stemme.

Derfor er stemmeprocenten ganske tilfredsstillende for seniorrådsformand Henning Broman, der blev gen valgt.

”Det er dobbelt så høj stemmeprocent som ved sidste valg, så det er faktisk ganske godt. Optakten til valget var ikke så god med proceduren om at sende stemmesedler til folk, men selve valget gik godt, så det tegner godt,” siger Henning Broman.

Det nye råd

Det nye seniorråd ser således ud i de kommende år:

Næstformand og talsmand blev igen Henning Broman, der fik 970 stemmer.

Derefter følger Jane Hyldnæs med 601 stemmer, Conny Dahl Hjarsø, 600 stemmer, Finn Petersen, 558 stemmer, Doris Børger, 405 stemmer, Stephen Frank Mortensen, 376 stemmer og Kirsten Skipper med 357 stemmer

Suppleanter blev Birgitte Dahl med 329 stemmer, Kurt Kristensen, 323 stemmer, Lilian Birthe Nielsen, 264 stemmer, Nina Skaarup, 257 stemmer og Gert Leif Gyldvig med146 stemmer.

Seniorrådet er valgt ved lov og er en selvstændig forvaltningsenhed i Ballerup Kommune.

Seniorrådet har høringsret i alle initiativer, der har betydning for ældre borgere i Ballerup Kommune. Det vil sige, at rådet skal høres, når kommunalbestyrelsen behandler en sag, der berører ældreområdet.

Seniorrådet tager generelle spørgsmål vedrørende de ældres forhold op til

debat og fremsætter forslag til kommunalbestyrelsen.