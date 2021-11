Der blev rykket rundt på tingene ved kommunalvalget. Foto: privatfoto

Valg Kommunalvalget blev noget af en gyser. Socialdemokratiet beholder deres flertal - men det er knebent

Af Ulrich Wolf

Omkring midnat stod det ,klart, at socialdemokratiet beholder deres flertal, men mister en del mandater, så de formentlig har 13. De store vindere bliver Konservative og SF, der får fremgang til henholdsvis tre og to mandater.

Dansk Folkeparti går tilbage og mister et mandat og så ser det ud til, at Radikale kommer ind med et mandat.

Altså en helt ny konstellation i den nye kommunalbestyrelse.

Nu skal de personlige stemmer tælles op, så de enkelte pladser kan fordeles…