Sådan bruger du bedst Black Friday tilbud, når du skal købe julegaver

Derfor begynder der også hvert år omkring november at dukke utallige lækre tilbud op på nettet og i fysiske butikker. Det har udviklet sig til en uofficiel mærkedag, Black Friday, som mange spændt venter på hele året.

Der er nemlig mange penge at spare, når man køber gaver på nettet og i butikkerne på Black Friday og den følgende Cyber Monday. Black Friday 2021 ligger d. 26. november, mens Cyber Monday ligger d. 29. november.

Hvad er Black Friday og Cyber Monday?

Black Friday er efterhånden blevet den dag, hvor julehandlen for alvor går i gang, fordi der knap er en måned til juleaften. Du finder et væld af Black Friday tilbud på især elektronik som mobiler og smartwatches, og de seneste par år er mange Black Friday-udsalg kommet på nettet. Det giver dig den perfekte mulighed for at undgå de lange køer og menneskehavet, der ofte ses i de fysiske butikker.

Black Friday er et fænomen, der kommer fra USA, og som første gang blev afholdt i 1950’erne. Den uofficielle shoppedag ligger altid fredagen efter Thanksgiving og har fået sit navn, fordi gaderne simpelthen var sorte af mennesker, som var afsted på shoppeture.

I Danmark startede traditionen tilbage i 2011 og 2012 på nettet, og siden da har fænomenet vundet indpas i de fysiske butikker.

Cyber Monday er en udvidelse af udsalgsdagene og byder på gode tilbud online. Cyber Monday ligger altid mandagen efter Black Friday. Begge dage er en oplagt mulighed for at gøre brug af butikker og nethandlers gode og nogle gange sindssygt billige tilbud. Black Friday-julegaver er altså en oplagt måde at spare tusindvis af kroner i en ellers dyr måned.

Hold hovedet koldt og udnyt de mange tilbud

Det vrimler altså med tilbud i slutningen af november og starten af december, men et godt råd er at holde hovedet koldt. Forbrugerrådet Tænk har sammensat en god guide til, hvordan du undgår at blive snydt på denne og andre udsalgsdage.

Det gælder om at overveje hjemmefra, hvilke produkter du har brug for, og hvilken model der er den rette for dig. Derudover er det en god idé at undersøge, hvor mange penge du egentlig sparer. Til sidst er det også en rigtig god idé at undersøge din returret, især hvis du køber Black Friday-julegaver.

Til sidst skal du være opmærksom på, at Black Friday tilbud drager mange mennesker til, og butikker derfor kan ske at løbe tør for visse produkter. Det gælder især elektronik som telefoner og spillekonsoller, som produceres i et begrænset antal. Derfor kan det være en god idé ikke at vente for længe med at slå til, når du finder et godt tilbud.

Uanset om du sidder klar på nettet eller står klar i køerne foran de mange butikker med gode tilbud, så er de mange tilbud en god mulighed for at spare penge. Det gælder især, når du bruger tilbuddene til at købe julegaver. Du finder nemlig rigtig mange produkter i høj kvalitet til billige penge, selv når det gælder fx elektronik.