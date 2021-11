Riv siloerne ned

Debat Med vedtagelsen af kommunens frivillighedspolitik i januar var hovedintentionen bag denne at få skabt en bredere og større forståelse for samarbejdet med foreningslivet og de frivillige og de enkelte fagcentre, og at nøglen hertil lå i at få revet de kommunale siloer ned og få et formaliseret tværfagligt samarbejde forvaltningerne imellem.

Af Dorthe Riget (V), Medlem af Venstre i Ballerup

Ved lanceringen af politikken i september pointerede kommunaldirektøren, at man var gået i gang med at øve sig i arbejdet med frivillighed, og foreningslivet måtte have tillid til, at det går i den rigtig retning, og samtidig bad kommunaldirektøren også om lidt tålmodighed.

På vælgermødet arrangereret af Ballerup Jagtforening den 19. oktober måtte jeg med tristhed konstatere, at processen i kommunen går for langsomt, når foreningen, grundet et opsagt lejemål i Kildedalsområdet henvender sig til kommunen, får beskeden: ”I kan få et klasselokale til jeres forening, og hundene kan I træne i skolegården”.

En besked som i min optik demonstrerer, at forståelsen og indsigten i at arbejde med foreningslivet og de frivillige endnu ikke har fundet vej helt ind i kommunen på trods af, at kommunens frivillighedspolitik netop skulle bane vej for dette.

Jeg oplever ofte qua mit engagement i foreningslivet, at i ”sagsbehandlingen” hvor foreningslivet burde tænkes ind som en naturlighed ikke sker, og at kommunikationen på tværs af de enkelte fagcentre ikke er tilstrækkeligt tilstede, hvormed foreningslivet og de frivillige bliver så at sige tabt mellem to stole.

Situationen med Ballerup Jagtforening viser endvidere, hvor vigtigt det er, at foreningslivet tænkes langt mere ind i Kommunens byudviklingsprojekter. Foreningsfaciliteter er slet ikke tænkt ind til de mange nye tilflyttere, som der forventes at flytte til kommunen.