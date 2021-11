Regler for stemmer til seniorrådsvalget

Debat Kære Lolan Ottesen.

Af Rigmor Hviid Christensen, Lilletoften 27 2.tv, Skovlunde

Må det være mig tilladt, som svar på din udtalelse, bragt i Ballerup Bladet den 10 november om, at et brev med en stemmeseddel til Seniorrådsvalget, kan afleveres til en hjemmehjælper, – at komme med følgende kommentar:

Efter det til mig oplyste, må en hjemmehjælper ikke modtage og sende breve fra en borger, da det kan få retlige konsekvenser for den pågældende hjemmehjælper og/eller kommunen, hvis brevet bortkommer.

Men den bestemmelse gælder måske ikke i forbindelse med et Seniorrådsvalg?

Lidt ærgerligt (eller heldigt?), at din udmelding kommer så sent, at krydset vil være sat, når denne, måske for dig nye oplysning, kommer i Ballerup Bladet.