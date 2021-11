Råmosen skal være både lækker og vild

Der er udarbejdet en ny plejeplan for Råmosen, der skal bane vejen for at det lille stykke natur kan være både tilgængeligt og vildt. Foto: privatfoto

Naturligt En ny plejeplan for Råmosen skal sørge for, at det lille stykke fredede natur bliver både mere folkeligt besøgt og samtidig bibeholder sit vilde præg.

Af Ulrich Wolf