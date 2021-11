Placering af nyt vaccinested gør borgere stik-tossede

Vaccinationsstedet på Meterbuen har fået en hård medfart af borgerne i Ballerup. Men det var ifølge Region Hovedstaden det muliges kunst.

Vaccinationscentret på Meterbuen har fået en hård medfart af borgerne på grund af placeringen. Regionen siger, at det er det bedste sted, de kunne finde for at kunne følge med vaccinerne.

Af Anja Berth

Skal du stikkes for første, anden eller tredje gang, skal du allerførst alliere dig med én, der kan køre dig, hvis du ikke selv har bil. Eller tage traveskoene på.

Ballerups nye vaccinationscenter på Meterbuen ligger i gåafstand præcis 1.3 kilometer væk – 2,5 hvis du skal i bil – fra nærmeste S-tog Skovlunde Station. Der går bus fra stationen i retning af vaccinestedet, men man slipper altså ikke for en lille gåtur.

Vaccinationscentret på Meterbuen erstatter det tidligere vaccinationscenter på Baltorpvej, der lukkede, da der som en del af Baltorplæne-projektet skal bygges Campus på grunden.

Ifølge centerchef i Ballerup Kommune Steen Pedersen har kommunen tilbudt Region Hovedstaden, at de kunne indrette vaccinationscenter sammen med det eksisterende test-center på Energivej, men det afslog regionen.

I stedet pegede de på en bygning på Meterbuen.

”Det er 100 procent Region Hovedstaden, der står for det, vi har blot sagt okay til at de må drive stedet der, fordi det ikke er i strid med lokalplanen,” siger Steen Pedersen.

Får modsatte effekt

Men valget af Meterbuen langt væk fra offentlig transport vakte ikke jubel, da Ballerup Bladet lagde historien om det nye vaccine-sted på Facebook.

Her følger et par af kommentarerne:

At åbne et vaccinationscenter et sted, hvor der er langt til offentlige transportmidler, er en dårlig løsning. Var ønsket ikke, at flest muligt skulle vaccineres? På denne måde er jeg bange for, at man opnår den modsatte effekt.

Altså når man møder lokalpolitikerne så siger de, at det skal være let at bruge kollektiv transport. Hvorfor lægger man så et vaccinationscenter langt fra bus og s-tog

Energivej for småt

Ballerup Bladet ville gerne have en kommentar fra formanden for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden, Christoffer Buster Reinhardt (C), men han skriver på en sms, at det ikke er en politisk beslutning og henviser til Akutberedskabet, der har besluttet placeringen.

De bekræfter, at Energivej var i spil, men ikke en mulighed.

”Der var behov for et sted, hvor vi kunne vaccinere rigtig mange borgere, og det ville vi ikke kunne på Energivej. Her ville vi kun kunne vaccinere 400 borgere om dagen, mens vi på Meterbuen kan vaccinere op til 1.500 borgere. Det får vi god brug for, nu hvor vi fra 1. december skal kunne vaccinere op mod 100.000 borgere om ugen. Der testes også mange borgere på Energivej – rigtig mange i disse uger – og der var ikke plads til begge dele på stedet,” skriver Akutberedskabet i et skriftligt svar til Ballerup Bladet.

Få det bedste ud af det

Regionen understreger også, at det er svært at få lokaler.

”Nu hvor samfundet heldigvis er åbent, er det ikke nær så let at få lokaler til hverken test eller vaccination, som da samfundet var lukket ned og de store idrætshaller stod tomme. Derfor må vi få det bedste ud af det, som vi relativt hurtigt kan finde,” skriver Akutberedskabet videre.

Ifølge regionen er der et samarbejde med kommunen i forhold til sårbare og ældre borgere, der ikke har mulighed for at komme til Meterbuen. De kan i stedet blive vaccineret hjemme.

Buslinje 145 er det nærmeste man kan komme med offentlig transport. Den går hver halve time fra Skovlunde Station, og der er 320 meter fra stoppestedet til vaccinestedet.