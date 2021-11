Debat Kære Hanna Madsen.

Af Hella Tiedemann (A), Formand for teknik- og miljøudvalget

Du skriver at handicappede i bil ikke længere kan komme til at parkere tæt på biblioteket på stationspladsen. Det har du helt ret i og det er for dårligt.

Jeg var på pladsen i lørdags og jeg mener at det er muligt at lave et par handicappladser ved biblioteksmuren.

Det vil jeg rigtig gerne arbejde for.