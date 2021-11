Øget behov for borgerinddragelse

Debat Måske er der nogle socialdemokrater, der ånder lettet op fordi de fik 13 og ikke 12 mandater, men vi har jo set rundt om i landet i den forgangne valgperiode, at partisoldater ”pludselig” bliver løsgænger.

Af Claus Kiær, Talsmand for NatureSaysMetoo

Og der er jo stadig ”et par sager” på landspolitisk niveau, som endnu ikke har set dagens fulde lys.

Det er der for øvrigt også i Ballerup. For flertallet (Socialdemokratiet) har i en bred aftale LOVET, at makuleringen af affald stopper fra og med 2022 hvilket så også betyder, at al affald samles op til gavn for naturen og miljøet og dermed til gavn for den grønne dagsorden i Ballerup.

I samme forbindelse har Hella Tiedemann lovet at bringe makuleringsproblematikken i samarbejde med de øvrige partier i KMB til minister-niveau (3. november i et opslag fra undertegnede i Facebook gruppen ”Fremtiden Ballerup – Debat og politik på tværs”).

Udover positiv fremgang til liste C, B og F, så er der et andet positivt element, selvom nogle måske vil mene noget andet og det er stemmeprocenten på 65,87 procent hvilket er et fald fra KV 2017 på cirka syv procent.

Det er godt, forstået på den måde, at det viser, at der er et stort behov for noget nyt i demokratiet også i Ballerup. Det viser at den gamle vane med bare at stemme det samme, er ved at blive brudt. Og den fortæller også at der er 35% i Ballerup svarende til +13.000 stemmeberettigede, som ikke er enig med flertallet i KMB og lige nu har dette flertal ”kun” +12.000 stemmer.

Det fortæller samtidig også at behovet for borgerinddragelse skriger til den demokratiske himmel.

Visionen om inddragelse er et andet punkt som er LOVET ikke kun af Liste A men af samtlige partier i denne valgkamp, hvilket betyder, at ”vi” borgere heller ikke ønsker løftebrud på den konto.

Tak for en hyggelig aften på rådhuset og held og lykke til både de nye og gamle i den kommende kommunalbestyrelse