Nyt vaccinationscenter åbner i Skovlunde

Det nye vacinatinecenter i Ballerup Kommune bliver placeret noget mere afsides fra eksempelvis offentlig transport, på Meterben 19 i Skovlunde. Foto: privatfoto

Vaccination Efter nogle ugers fravær er der nu igen udpeget et nyt, fast vacinatinscenter i Ballerup Kommune, Det kommer til at ligge på Meterbuen i Skovunde.

Af Ulrich Wolf

Det store vaccinationscenter i Ballerup på Baltorpvej 18 lukkede for nogle uger siden, og herefter har der været midlertidige vaccinemuligheder på mindre steder i Måløv, Skovlunde og på Energivej i Ballerup.

Mandag den 15. november er Region Hovedstaden klar til at åbne et nyt vaccinationscenter, hvor der er kapacitet til at vaccinere op til 1.000 borgere om dagen. Der tilbydes både 1. og 2. vaccinestik og 3. stik til de borgere, der har fået en invitation fra sundhedsmyndighederne. Der vaccineres med både Moderna og Pfizer.

Man skal bestille tid på vacciner.dk for at blive vaccineret i det nye center. Kun i dele af åbningstiden kan man møde op uden tidsbestilling.

Kommer man uden tidsbestilling, må man regne med, at der kan være kø og ventetid.

Åbningstiderne bliver mandag, tirsdag, torsdag, fredag og lørdag klokken 9 – 17. Vaccination uden tidsbestilling kun mellem klokken 10-13

Onsdag klokken 12 – 20 og vaccination uden tidsbestilling kun klokken 14-18. Søndag er der lukket.

Man kan bestille tid til vaccination på vacciner.dk.

Pop up steder

Det forventes, at der fortsat vil komme pop up-vaccinationssteder i Ballerup Kommune på udvalgte steder og datoer.

Lige nu er der planlagt pop-up vaccination i Hedegårdscentret, Hedeparken 9 i Ballerup tirsdag den 7. december klokken 8.30-13 og onsdag den 8. december klokken 15-20.

Man kan følge med på Ballerup Kommunes hjemmeside ballerup.dk og Facebook for eventuelle ændringer samt nye vaccinationsmuligheder.