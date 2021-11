Nye plejeboliger på vej

Debat Siden 2017 har der været ønsker og planer om, at udvide antallet af plejeboliger her i Ballerup kommune.

Af Lolan Ottesen (A), Formand for social- og sundhedsudvalget

Vi får flere ældre, i de kommende år og derfor er behovet for plejeboliger – naturligvis også støt stigende.

I 2018 blev opgaven derfor sat på programmet i social- og sundhedsudvalget,

Vi besluttede, at opgaven skulle løses ved, at de eksisterende plejehjem udvides, i stedet for at bygge et nyt plejehjem. Tiden er også til, at et plejehjem i dag gerne skal have en vis størrelse for, at der er de rigtige og optimale muligheder for beboerne.

Valget for udvidelsen faldt på plejehjem Toftehaven – midt i Ballerup by. Plejehjemmet Toftehaven på Nygårdsvej ligger både centralt og tilgængeligt og på grunden er der plads til en udvidelse, som sker syd for de nuværende bygninger.

Toftehaven ligger på en historisk og tidligere bygasværksgrund.

I 2019 blev der vedtaget en lokalplan og i forbindelse med den blev det bl.a. lagt fast, hvor der må bygges på grunden – og i hvor mange etager. Grunden mod Præstevænget havde indtil for ikke ret længe siden nogle bygninger, der nu er revet ned. På nabogrunden ligger der et vandværk, og faktisk ligger nogle af vandboringerne tæt på der, hvor der nu skal bygges, men det kan alt sammen lige netop være der. For der skal naturligvis også være den nødvendige plads, til både fornuftige og stimulerende udearealer – og parkeringspladser til de pårørende og ansatte.

Udvidelsen af plejehjemmet Toftehaven formgives, så der bliver en naturlig sammenhæng – mellem den gamle og den ny del. Det kommer til udtryk ved, at bebyggelsen også bliver, med små atriumgårde. Bygningen bliver i to etager, det svarer fuldstændigt til den nuværende fløj, hvor bygningerne bl.a kommer til at hænge sammen. Der bygges i gule teglsten, så det matche det bestående byggeri og det er afstemt – efter omgivelserne og den centrale beliggenhed.

Det skal ikke være for stort og ikke for småt.

Der opføres hele 48 nye almene plejeboliger – hver på 65 kvm og nogle fællesarealer, som skal bidrage til fællesoplevelser og livskvalitet – for beboerne og de ansatte.

Plejehjemmet Toftehaven bliver omtrent dobbelt så stort, som i dag.

Efter planen vil bygningen stå klar til indflytning i begyndelsen af 2023. I den kommende tid vil man kunne iagttage byggeriet opstart.

I mandags fik jeg æren af at grave det første spadestik og dermed var jeg med til denne fine, fornemme opgave, som vil gå over i historiefortællingen om Toftehaven.

Tak til Boligselskabet Baldersbo, som står for byggeriet og til diverse rådgivende firmaer, som har og fremover vil få opgaver, der skal løses. Endelig et velkommen og tak til totalentreprenør JFP. Tusind tak til de ansatte både dem på rådhuset og dem på plejehjemmet Toftehaven, for jeres engagement og virke med udvidelse af plejehjemmet.