Nye p-pladser på vej til Ballerup bymidte

Der er trængsel på p-pladserne i Ballerup bymidte. Men snart bliver der frigivet omkring 140 p-pladser og desuden er et p-hus stadig i spil. Illustration; Ballerup Kommune. Foto: Arkivfoto

Parkering Der er i alt 143 p-pladser på vej til Ballerup centrum i løbet af den kommende tid, når flere byggerier bliver færdige. Der bliver desuden stadig kigget på et p-hus.

Af Ulrich Wolf

Det er vist ikke gået nogen næse forbi, at der er massive parkeringsproblemer i Ballerup bymidte.

Især butikkerne i Centrumgade lider under, at mange ikke kan finde p-pladser tæt på butikkerne og derfor finder andre steder at handle.

Der bliver bygget massivt i netop bymidten og det har i høj grad bidraget til manglen på pladser. Men nu er de måske lys forude.

Der bliver anlagt flere p-pladser langs Hold-an Vej og efter planen slutter byggeriet af boligerne på Bydammen i december måned og en række andre byggeri stopper i løbet af foråret og det vil frigøre i alt 143 p-pladser i område omkring bymidten når vi når hen imod foråret.

På en korte bane vil der blive frigivet 40 p-pladser ved Lidls p-plads ved Bydammen, p-pladser der netop vil kunne bruges af de handlende i Centrumgaden.

”Der er store problemer med parkeringen, det har der været længe. Men vi vil gerne have en sammenhængende bymidte og gøre den attraktiv med byggeri og gøre de let at parkere, når man skal bruge de lokale butikker. Det har ikke været let, men nu vil der komme 40 plader ved Lidl, der omdannes til 1-times parkering, så de netop er beregnet til de handlende i Centrumgaden. På længere sigt vil der også blive frigivet en del p-pladser omkring centrum, når man afslutter en række byggerier rundt omkring, der har optaget pladserne til maskiner og andet materiel. Så i løbet af foråret kan der samlet blive omkring 140 flere p-pladser. Så det letter bestemt lidt på situationen,” siger Steen Pedersen, chef i Center for By, Erhverv og Miljø.

Skilte og p-hus

Samtidig understreger han, at forvaltningen er blevet bedt om at undersøge mulighederne for at etablere et p-hus i bymidten, formentlig på Meny’s p-plads.

”Der er sat 500.000 kroner af til at undersøge muligheden for et p-hus og der er desuden ni millioner kroner i en pulje til et p-hus. Så der er politisk vilje. Nu skal vi undersøge, hvordan vi bedst kan finde en løsning, der passer og de vil ske i løbet af foråret,” siger Steen Pedersen, som samtidig fortæller, at man vil skilte bedre, så man eksempelvis bedre kan finde p-pladserne og finde til Centrumgaden så den ikke er så ’hemmelig’ hvis man kommer kørende ad eksempelvis Hold-an Vej.

Dertil kommer, at Ballerup Kommune arbejder på at omdanne p-licenssystemet inden jul, så ansat-

te i kontorer og butikker skal holde længere væk fra eksempelvis Meny’s og siden Lidls’s p-pladser, der skal være forbeholdt kunderne.

Udmeldingen vækker glæde hos formanden for handelsforeningen Centrumgaden, Claus Dahl.

Lader sværdet falde

”Det hjælper på det og hvis vi også kan få gang i planerne om et p-hus, så kan vi håbe på at invitere gæster inden for i vores gade og vores butikker igen. Med de her udmeldinger lader vi sværdene falde for nu og glæder og til at få noget mere handel, for det trænger vi til,” siger Claus Dahl.

Han glæder sig samtidig over, at renoveringen af Centrumgaden skrider hurtigt fremad og at man faktisk ser ud til at blive færdig tre måneder før planen.

”Det er blevet en flot gade og det er imponerende, at Aarslef (entreprenøren, red) har nået det på den tid med så stort og komplekst et arbejde. Stor ros til dem skal lyde herfra,” siger Claus Dahl.