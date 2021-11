Nye ansigter i kommunen

Debat Politikerne i Ballerup handler ikke i borgernes interesser, når de nedlægger det ene grønne område efter det andet og ’bevidstløst’ bygger og bygger.

Af Erik Andersen, Brobyvej 24, Skovlunde

Som eksempel var Skovlunde tidligere en åben by med grønne områder og forholdsvis lav bebyggelse. Det er kommunalbestyrelsen i fuld gang med at ødelægge gennem tilladelse til tæt højt byggeri, byfortætning og nedlæggelse af grønne områder.

Denne iver for at forvandle byen til en tætbygget betonforstad er ikke det, som hovedparten af de nuværende borgere ønsker (jeg har ikke fundet nogen, som bifalder denne udvikling). Byen mister helt sit særpræg, som har været grunden til, at vi flyttede hertil.

Jeg kan kun se, at politikerne ønsker denne ændring for at få ekstra skattekroner at disponere over.

Hvis vi skal have stoppet denne tendens, så er det her ved kommunevalget, at vi har en mulighed. Jeg tror ikke det er så vigtigt, hvilket parti vi stemmer på, blot at det er nye personer, der vælges ind. Ikke mindst Teknik og Miljøudvalget kunne have godt af en udskiftning. Det ville måske også være godt, hvis der ikke er eet parti, der dominerer det hele.

Så stem på nogle, der ønsker at forbedre vores by og ikke ødelægge den – kort sagt nogle nye ansigter i kommunalbestyrelsen.