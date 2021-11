Nu er de nye udvalg faldet på plads

Der er stort fokus på natur og klima i den nye konstituering, som alle partier er med i. Nu skal der sættes personer på udvalgene. . Foto: Arkivfoto

Konstituering Siden kommunalvalget er der blevet forhandlet om den nye konstituering. Nu er den faldet på plads, det betyder goddag til flere nye udvalg.

Af Ulrich Wolf

I snart en halv måned har der været snakket og forhandlet bag kulisserne på Ballerup Rådhus. Spillet om udvalgsposter og udvalg, den såkaldte konstitution har været i fuld gang.

Mandag faldt første del af det store puslespil på plads.

De nye udvalg er nu fundet og, navngivet og nu skal der blot sættes navn på hvem, der skal sidde i de nye udvalg og hvem der skal stå i spidsen for dem.

I dag er der fem stående fagudvalg i Ballerup Kommune.

Men i den nye valgperiode vil der være seks fagudvalg, der skal behandle sagerne politisk.

Dertil kommer tre nye såkaldt paragraf 17. stk. 4 udvalg, eller rådgivningsudvalg, der ikke er deciderede politiske udvalg.

Alle otte partier i den nye kommunalbestyrelse står bag den nye konstitueringsaftale, der i hovedtræk betyder, at det nuværende social- og sundhedsudvalg dele op i to fagudvalg. Et sundheds- og ældreudvalg og et socialudvalg.

Socialudvalget vil få en række opgaver fra det nuværende social- og sundhedsudvalg samt nogle opgaver fra økonomiudvalget.

Ekstern ekspertise

De tre nye såkaldte paragraf 17 stk. 4 udvalg kommer til at hedde verdensmålsudvalg, forenklings- og afbureaukratiseringsudvalg samt udvalg for grøn omstilling, i henhold til budgetaftalen for 2022.

Endelig skifter teknik- og miljøudvalget til klima- og miljøudvalget for at sætte fokus på, at der er en skærpet klimaprofil. Altså rigtig mange ’grønne’ udvalg. Det ligger der en del symbolik i,” siger borgmester Jesper Würtzen (A).

”Vi arbejder meget med klima og derfor skal vi også sende et signal om, at vi tager det seriøst. Vi får så også et par rådgivningsudvalg, der skal kigge på, hvad vi kan gøre for eksempelvis at reducere vores CO2- udledning, indkøbspolitik og desuden se på, om vi kan gøre tingene enklere og smidigere i vores organisation,” siger Jesper Würtzen.

De tre ny rådgivningsudvalg skal altså ikke forveksles med ’rigtige’ politiske udvalg. De vil få nogle faste politiske medlemmer og dertil kan man så trække en række eksterne personer ind, med forstand på de emner, som udvalgene skal beskæftige sig med.

”De stående udvalg har rigtig, mange ting, de beskæftiger sig med og der er nogle gange brug for fordybelse i specifikke emner. Derfor har vi oprettet de specielle udvalg, der ikke har politisk beslutningskompetence, men som kan granske specifikke emner eller områder og efterfølgende rådgive kommunen i, hvad man bør gøre,” siger borgmester Jesper Würtzen (A), som kalder det en form for borgerinddragelse.

Stort område

Han pointerer samtidig, at det giver mening at dele social- og sundhedsudvalget op i to udvalg.

”Det er kommunens tungeste udvalg med det største budget og der er rigt mange sager i forvejen. Netop social- og ældreområde vil vokse de kommende år, så det er oplagt, at vi dele det op og giver medlemmerne bedre muligheder for at overskue et stor og omfattende område,” siger borgmesteren som er glad for, at alle otte partier i den nye kommunalbestyrelse står bag konstitueringen og glæde sig til at samarbejde.

”Jeg er glad for, at alle partier står bag og at vi har lagt op til et godt samarbejde på tværs af nu otte partier. Konstitueringen betyder ikke, at vi har bundet og til hinanden politisk, men det er en fælles erklæring om, at vi vil forøge at samarbejde bedst muligt til glæde for Ballerup Kommune i de kommende år,” siger Jesper Würtzen.

Alle de øvrige partier er glade for at have taget fat på en ny politisk periode med en ny bred konstituering.

Ansvar og fællesskab

”Det Konservative Folkeparti er igen med i den samlede konstituering, da vi er blevet rimelig tildelt, hvilket betyder, at vi efter vores flotte valgresultat nu kan sætte os i alle udvalg, ligesom vi har fået en næstformandspost i det ’nye’ Klima- og Miljøudvalg. Derigennem sætte vores aftryk på den grønne omstilling. Sidst men ikke mindst får vi også lov til at bestride posten som 2. Viceborgmester. Vi tager ansvar, som lovet før valget og vi takker for tilliden,” siger Alan Kristensen, gruppeformand for Konservative.

Gruppeformand for Venstre, Mikael Wandel er også tilfreds.

”Vi kender nok alle til arbejdsgange, som virker irriterende og unødvendige og som bøvler i dagligdagen. At få kigget kommunens mange arbejdsområder igennem vil potentielt kunne bidrage til økonomiske gevinster, som i stedet kan bidrage positivt på andre områder, hvor det gør større gavn. Endnu vigtigere vil regelforenkling kunne frigøre tid til gavn for medarbejderne – derfor har det været vigtigt for Venstre at få sat retning med et særligt udvalg, som alene har fokus på om vi kan gøre tingene bedre og nemmere i Ballerup Kommune”.

Simon Knudstrup, gruppeformand for Socialistisk Folkeparti:

”Oven på et flot valg er vi glade for konstitueringen, der sikrer SF maksimal indflydelse for vores mandater. Med næstformandsposten i børne- og skoleudvalget samt udvalgsposter i Klima- og Miljø, Kultur- og Fritid samt Økonomiudvalget, kan vi arbejde for bl.a. at skabe en bedre kommune for vores børn og ældre, sikre stærke fællesskaber for alle – og ikke mindst et grønnere Ballerup. Vi glæder os, og ser frem til samarbejdet med de øvrige partier”.

Grønne mål

Stine Rahbek Pedersen, gruppeformand for Enhedslisten mener, at der skal fokus på den grønne udvikling.

”Klimaindsatsen skal intensiveres og den nye viden vi får om natur i Ballerup skal omsættes til naturforbedringer. Det vil vi i Enhedslisten bruge hver en mulighed for at få til at ske. Vi vil heldigvis have god mulighed for at kæmpe kampene, da Ø bliver repræsenteret i alle grønne udvalg, Råd og i Grantoftegaards bestyrelse. Ud over det grønne vil vi være at finde i socialudvalget, EBU og i regelforenklings- og afbureaukratiseringsudvalget. I disse fora vil vi kæmpe for afbureaukratisering og for bedre vilkår for kommunens socialt og økonomisk udsatte”.

Michael Jensen, gruppeformand for Dansk Folkeparti, ser frem til en ny periode.

”Trods politiske uenigheder kan vi se frem til en bred konstituering, som er nytænkende og har en klar politisk vilje til forandring. Vi får et nyt socialudvalg, som jeg personligt har store forventninger til og vi skal fokusere på den grønne omstilling, så vi kan få kvalitative forslag til politisk behandling. Nu er det op til parterne at få enderne til at mødes. Jeg ser frem til de næste fire år, hvor vi i fællesskab vil skabe rammerne for fremtidens Ballerup”.

De nye stemmer

Også de nyvalgte partier, Radikale Venstre og Nye Borgerlige ser frem til at være med til at præge det politiske arbejde i de kommende år.

”I Radikale Venstre er vi stolte over, at vores forslag om at konstitueringsaftalen indeholder et nyt udvalg, der skal sætte FN’s Verdensmål højt på dagsorden hos os alle, er blevet til virkelighed. I samspil med borgere, foreninger, boligselskaber og erhvervsliv skal vi nu arbejde med at gøre verdensmålene til hverdagsmål her hos os i Ballerup. Det er et arbejde, som jeg ser meget frem til, og som jeg glæder mig til at være formand for, da det er en mærkesag for Radikale Venstre;” siger Lars Green Bach, Radikale Venstre.

André Amingsø, gruppeformand for Nye Borgerlige glæder sig også over at være med i den brede konstituering.

”Nye Borgerlige er med i konstitueringen, og det er første gang vi er med i kommunalbestyrelsen. Vi ser frem til et godt samarbejde de næste 4 år med de andre partier. Vi vil gøre hvad vi kan for at vi kan leve op til vores vælgeres forventninger til os,” siger han.

Det kan nu vare frem til den 9. december at sætte navne på medlemmer og formandsposter i de nye udvalg.