Nej tak til kvindelig særbehandling

Debat Alle kvindelige kandidater til kommunalvalget i Ballerup, blev inviteret til ”kvindelig-kandidat” -arrangement. Sikkert et meget hyggeligt arrangement, men det bliver et høfligt, men en bestemt nej-tak, her fra Dansk Folkeparti.

Af Jette Meinertz (O), Kandidat til KV 21, Dansk Folkeparti

I dette kvinde-forum kunne vi selvfølgelig snakke om alt, men det vil ikke kunne undgås at samtalen ville blive drejet ind på, at vi jo skal sætte fokus på at vi skal have flere kvinder ind i politik. Vi skal ikke stemmes på, pga. vores køn, hårfarve eller hvilken film vi bedst kan lide, men pga. af det vi står for og det vi gerne vil kæmpe for. Derudover er flere partier listeopstillet, hvilket er helt fint. Men Det er vel et problem, hvis vi skal stemme ud fra udsende eller yndlings film. Stem på en rødhåret og få en sorthåret. Og hvad nu hvis en politiker, der er født som mand, men føler sig som kvinde, eller en kvinde der føler sig som mand, måtte h*n så deltage?

Helt ærligt, kan vi ikke blive enige om, at vi skal have de bedste folkevalgte til at repræsenterer vores kommune.

Uanset om de folkevalgte er mænd eller kvinder, rødhåret eller sorthåret. Vi skal ikke have positiv særbehandling skubbe ind ad bagdøren. Vi skal kæmpe ligeværdigt, og derfor var vi i Dansk folkeparti ikke repræsenteret i Ballerup centeret den 31. oktober.

Tænk hvis vi lavede et event kun for mandlige kandidater, ville det være okay?