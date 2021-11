Naturens vilkår i Ballerup

Debat Kandidaterne til det kommende kommunevalg står i kø for at præsentere, hvor grønne de er, og alt det gode de vil gøre for naturen i vores kommune.

Af Leo Lund Mathiasen, Kærlodden 6, Måløv

Se blot deres mange annoncer i de seneste ugers udgaver af Ballerup Bladet, valgplakaterne og materiale, der omdeles i vores postkasser.

Når jeg ser på den naturpolitik, som er udmøntet de sidste fire år, står det sløjt til. Vi har ikke fået mere natur i kommunen, og den er ikke blevet mere divers. Vi har fået udtyndet og ryddet masser af levesteder for fugle og dyr i vores små lokale naturlommer, fået tre ådselpladser, harvet et par meters brede bælter langs nogle stier tilsået med vildtblomsterblanding, lokalplaner med nogle grønne hustage her og der og nogle små klimaparker ifbm. tætte og massive byggeprojekter, gjort indhug på naturområder ved bygge- og byudviklingsprojekter.

Noget af dette er decideret skidt, andet er lidt godt, MEN batter overhovedet ikke i forhold til den natur- og biodiversitetskrise vi i stigende grad befinder os i, og som Ballerup Kommune også må påtage sig ansvaret for at afbøde ved mærkbare forbedringer inden for kommunens egne grænser? Vi skal have mere og sammenhængende natur i kommunen – spredningskorridorer, der kan sikre dyr og planters livs- og spredningsmuligheder, der, hvor det endnu er muligt at skabe.

Derfor nytter det ikke, at I kommunalpolitikere bliver ved med at presse og fortære tilbageværende værdifuld natur og landskaber i byudviklingsprojekterne. Der må og skal være plads til, at vi ikke mister, men passer på og udvikler vores tilbageværende natur til gavn for dyre- og planteliv, og hvor offentligheden kan få rekreative og natur- og landskabsmæssige oplevelsesmuligheder. Det nytter ikke, at I som i Kildedal planen har presset naturen helt ind til, hvad der er lovgivningsmæssigt beskyttet natur. Her, og i netop dette planområdes nordlige del, har I muligheden for at tilvejebringe og sikre starten på et bredt og sammenhængende naturområde i Værebro ådalsystemet. Et naturområde som strækker sig helt fra kommunegrænsen i vest og til Måløv Naturpark og Møllemoseområdet i øst – i grove træk forløbende langs kommunegrænsen til Egedal og Furesø kommuner. En sådan naturkorridor kan blive et fantastisk aktiv for kommunen, for naturen og biodiversiteten, og for offentlighedens muligheder for rekreative og natur- og landskabsmæssige oplevelser. Så endnu en stærk opfordring til den nye kommunalbestyrelse om ikke at perforere en så unik mulighed med bebyggelser på tunneldalens skråninger i Kildedal planen.

Og nu er de blevet så grønne allesammen!

Kan vi tro på jer kommende kommunalbestyrelsesmedlemmer, er i villige til at ændre og handle efter det I siger og skriver om naturen i kommunen, eller bliver vi vidne til, at når I først har fået magten, gør I, som det passer jer, lukker ørerne for borgersynspunkter, og borgerinddragelse bliver skueprocesser.

Jeg håber – og tror også, at I har modet til at ændre politik og gøre det, der er nødvendigt for at sikre og udvikle naturen i kommunen – for vores og kommende generationers skyld.