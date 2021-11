Mystik om en mail

Debat Kære Kjeld Wiinblad.

Af Hella Tiedemann (A), Formand for teknik- og miljøudvalget

Ja, det er da ganske korrekt at jeg svarede hurtigt, det sætter jeg faktisk en ære i. Du vendte bare aldrig tilbage til mig, men du har tilsyneladende skrevet til en kommunal mail og fået et autosvar. Jeg bruger aldrig automobil og jeg har intet modtaget fra dig. Jeg vil gerne give dig mulighed for at sende dit svar til mig så vi kan få lavet en kaffe-aftale, skriv til htm@balk.dk, så lover jeg at svare.

Jeg har drukket kaffe med mange borgere og fået mange gode snakke og ideer ud af det.

Det er også korrekt at jeg lige som ved mange tidligere valg har et banner på min gavl, endda med belysning. Det er faktisk også tilladt, Jeg kan hænge hvad som helst op på min gavl og reklamere for det jeg måtte ønske. Mine valgplakater hang jeg op i lygtepælene den 23 oktober kl 12 sammen med en masse andre kandidater. Fuldstændig lovlydigt.

Mit slogan fortæller at jeg forsøger at hjælpe de borgere som har lidt svært ved at trænge igennem eller finde rundt i det kommunale. Det har jeg også gjort i mange år.

Jeg vil da også opfordre borgerne til at tænke over hvem de mener arbejder for dem og hvem de har lyst til at stemme på den 16 november. Jeg vil være på mit valgsted hele dagen og arbejde for borgerne.

Rigtig godt valg til dig og som sagt så er jeg klar ved min mailboks.