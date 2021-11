Museet er en gave for fællesskabet

Debat Museet har været stærkt påvirket af situationen omkring corona.

Af Anja Holtze (A), Forkvinde for Ballerup Museum Fond

Museet har været igennem to lukkeperioder, og siden genåbningen i foråret har museet skulle na-

vigere i forhold til smittetryk og vekslende restrik-tioner, samtidig med at Lindebjerggård skulle renoveres.

Det har været udfordrende, men pandemien har også tvunget museet til at tænke i nye baner; nye formidlingsformer, nye arbejdsrutiner og på trods af de særlige omstændigheder har der været over 10:000 besøgende i 2020 – en halvering af besøgstallet i forhold til 2019, hvor det samlede besøgstal var over 21.000 mennesker.

Besøgstallet fordeler sig på forskellige grupper, alt fra almindelige besøgende, til skoler og børneinstitutioner, til ekstern formidling, som er foregået ved foredrag, teater og byvandringer.

Belastningen på museets faciliteter blandt andet toilettet har været for stor og derfor er vi glade for at der i budget 2022 er investeret i at få etablere et offentligt toilet i Pederstrup.

Der er blevet lyttet til os – tak for det.