Kviktestcenter åbner igen i Posthuset

Kviktestcentret i Posthuset lukkede for nylig, men er nu genåbnet efter stigende smitte. Foto: privatfoto

Test Efter en kort lukkeperiode genåbner det private kviktestcenter i Posthuset.

Af Ulrich Wolf

Mandag klokken 12 slår Copenhagen Medical i samarbejde med Region Hovedstaden dørene op for et nyt kviktestcenter i Ballerup, hvor borgerne kan blive testet uden beregning og med hurtigt svar.

Kviktestcenteret får adresse i det tidligere posthus, på Banegårdspladsen.

Centeret åbner klokken 12 mandag og vil fremover have åbent 8-20 på hverdage og 10-18 lørdage og søndage.

Testcentret tilbyder kviktest i næsen og svaret får man på sms indenfor en halv time.

”Det er ærgerligt for Danmark, at smittetallene stiger. Men vi stolte over at blive spurgt og klar til at gøre en forskel igen. Derfor er vi nu i fuld gang med at åbne igen,” siger pressechef i Copenhagen Medical, Trine Baadsgaard.

Man kan følge med på cphmed.com for køtider, opdaterede åbningstider og lokationer.