Klimapark – vision eller pragmatisk løsning?

Debat Lad os antage at Ballerups nye projekt på Baltorpplænen er ”det bedste for Ballerup i rækken af etageboligbyggerier”.

Af Claus Kiær, Talsmand NatureSaysmetoo

Dette med alt hvad det indebærer i dens indramning af behov og værdier til gavn for både mennesker, business, klima og naturen.

Så er det jeg spørger mig selv og nu også jer folkevalgte:

Hvorfor er nye færdige og igangværende projekter ikke blevet indrammet på samme måde?

Hvorfor bliver de gamle eksisterende etageboligbyggerier ikke omdannet til ”klimapark”?

Og hvorfor ikke bare have en samlet vision for Ballerup, som klimapark hvor projektet er at inddrage ALLE, der bor og arbejder i kommunen til at være på banen for mere vild natur, for en sundere og mere levende biodiversitet og for at gøre Ballerup til en affaldsfri zone uden for skraldespanden inkl. stop for makulering af affald og hvor ulovlig tomgang kommer til at tilhøre fortiden? Hvorfor ikke bare have en vision hvor enhver cm2 på kommunes areal er involveret og hvor enhver der bor her og eller er på besøg og eller arbejder her, er med på velfærden og demokratiets smukke bølger?

Jeg tror denne inkluderende, decentrale, menneskelige og demokratiske løsning er billigere økonomisk end at fortsætte i et centraliseret spor, hvor det stort set kun er få folkevalgte, forvaltningerne og virksomhederne, der er involveret. Det vil være hårdt arbejde kombineret med teknologiske løsninger. Når jeg mener ALLE, så det er fordi det vil komme til at involvere skoler, institutioner, de hjemløse, mennesker i misbrug, de veluddannede, kvinder, børn, unge, gamle, de rige, andre kulturer, medierne og et stagneret forretningsliv, der lige nu også ønsker sig flere P pladser.

God valgkamp.