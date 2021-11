Klagenævn forkaster kolonihave-lokalplan

Lokalplanen for kolonihaver er blevet afvist af lokalplanklagenævnet og en ny proces skal nu i gang mellem Ballerup Kommune og kolonihaveejerne. Foto: Arkivfoto

Lokalplan Lokalplan 182 om blandt andet ophold og indretning i kolonihaverne er forkastet. Planklagenævnet har forkastet planen og der skal nu udarbejdes en ny lokalplan.

Af Ulrich Wolf

Sidste år gik bølgerne højt om den nye kolonihave-lokalplan 182.

Ballerup Kommune vil helårsbeboelse og ulovligt byggeri til livs og fremlagde en lokalplan, der blandt andet ville reducere det bebyggede areal til 60 kvadratmeter og forbyde ophold i kolonihaverne i vinterperioden mellem klokken 21 og 07 om morgenen.

Det fik mange af beboerne og kolonihaveforeningerne til at stejle og det endte med, at kolonisterne gik til Planklagenævnet med sagen,

Nu har klagenævnet afgjort sagen og det er endt med en afvisning af lokalplan.

Nævnet finder, at de to punkter om ophold om vinteren og indretning og størrelserne af boliger ikke er præcise nok og derfor har man afvist dem. Det betyder, at lokalplanen ikke kan godkendes, selvom Ballerup Kommune har fået ret på en række andre punkter.

”Sagen er blevet påklaget og er nu blevet underkendt på et par centrale punkter og derfor ophæves den og bortfalder.

Det betyder, at den gamle lokalplan fortsat gælder, indtil en ny bliver vedtaget,” siger Steen Pedersen, chef for By, Erhverv og Miljø i Ballerup Kommune.

Han pointerer, at Ballerup Kommune har fået ret på stort set alle andre punkter, men at de to punkter gør, at man ikke kan sætte lokalplanen i værk.

Prøvede sig frem

”Det ene punkt handler om hvornår man lovligt må opholde sig i kolonihaven om vinteren. Her foreslog Ballerup Kommune et specifikt tidsrum, men det ville nævnet ikke godtage. Faktisk er der åbnet for, at man helt kan forbyde ophold i kolonihaver og altså være mere restriktiv, men et decideret tidsrum var ikke acceptabelt for nævnet. Dertil kommer, at vi som kommune ikke kan gå ind og detailregulere indretning af boligerne og det er også et område nævnet afviste. De to områder skal vi nu præcisere. Vi vidste godt, at det var et sats, for vi er den første kommune, der er gået ind og har lavet en lokalplan omkring helårsbeboelse. Vi er ’first movers’ og der skal man jo prøve sig frem og nu kan vi bruge noget tid på at regulere de områder, så vi får en god lokalplan,” siger Steen Pedersen.

Det er nu op til politikerne at beslutte, hvordan man vil indrette den nye lokalplan.

Ny dialog

”Jeg anser ikke det her som hverken en sejr eller nederlag. Jeg vil gerne lave en ny lokalplan, der fjerner de specifikke punkter. Så vi sætter gang i en ny proces med borgerinddragelse og dialog. Gerne med inddragelse af ikke bare bestyrelser og foreninger, men med de enkelte kolonihaveejere,” siger Hella Tiedemann (A), formand for teknik- og miljøudvalget.

Hun afviser, at Ballerup Kommune umiddelbart vil benytte afgørelsen til at stramme reglerne og totalt forbyde ophold om vinteren.

”Det vil jeg helst ikke. Vi vil gerne lave lokalplan, der giver bedst mulige vilkår for at kunne bruge sin kolonihave, men stadig komme ulovlig helårsbeboelse til livs. Det er en balancegang, som vi nu vil arbejde på,” siger Hella Tiedemann, som regner med at en ny lokalplan kan ligge færdig til foråret.

Afgørelsen er blandt kolonihaveforeningerne blevet udlagt som en sejr, men ifølge erfagruppen for kolonihaveforeningerne vil man først læse afgørelsen ordentligt igennem, inden man udtaler sig.