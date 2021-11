Kæmpe forskelle på valgstedernes stemmer

Der er store lokale forskelle på interessen for kommunalvalg. Valgstedet i Idrætshallen ved Skovlunde Skole, afdeling Rosenlund havde næstflest stemmer - her en førstegangsvælger.

Der er store lokale forskelle på interessen for kommunalvalg. Valgstedet i Idrætshallen ved Skovlunde Skole, afdeling Rosenlund havde næstflest stemmer - her en førstegangsvælger. Foto: Anja Berth

Færre har stemt i Ballerup i forhold til seneste valg. Samtidig er der store lokale forskelle på interessen for for kommunalvalg.

Af Anja Berth

Valgdeltagelse afhænger af din bopæl. Ved kommunal- og regionsrådsvalget tirsdag 16. november var der et skel på tyve procent mellem det afstemningssted med flest stemmer og det med færrest.

Det afstemningssted, der kunne mønstre flest vælgere, inklusive brevstemmer, var Egebjerghallen, der havde en stemmeprocent på 77,12 procent, mens valgstedet på Baltorpskolen afdeling Rugvænget havde en stemmeprocent på 57,03 procent. Altså en forskel på tyve procent. I alt en stemmeprocent på 65,87. I hele landet var stemmeprocenten for kommunalvalget på 67,2 procent. Det er 3,6 procentpoint lavere end ved kommunalvalget i 2017.

Stor tilslutning

En af de steder, hvor vælgerne valgte sofaen fra og stemmesedlerne til var på valgstedet Idrætshallen, der er bedre kendt som Rosenlundskolen.

Her var der dagen i gennem godt gang i den ved stemmebordene, og valgformand Anja Holtze, der selv stillede op til valg for socialdemokraterne, var godt tilfreds.

”Vi har stor tilslutning allerede her klokken 14 og det er forløbet helt stille og roligt. Vi har også haft borgere, der ikke har kunnet komme ind på grund af corona, og så er vi gået ud til dem – med masker på – og har modtaget deres stemmesedler, ” fortæller Anja Holtze.

Stemmer på sig selv

Kort efter kommer borgmester Jesper Würtzen (A) og skal afgive sin stemme.

”Jeg stemmer på en person, der står højt på listen og som er til stede i rummet nu,” siger han med et skælmsk smil og går ind i hallen for at afgive sin stemme.

Her er også unge, der for første gang skal afgive stemme.

”Det er meget sjovt. Nu har jeg i hvert fald gjort det,” siger en ung mand mens han forsøger at mase stemmesedlen ned i først den gule og siden hvide spand. Regionale og kommunale stemmer er skilt ad.

Ikke godt nok

Kommunaldirektør i Ballerup Eik Møller mener ikke at resultatet i Ballerup adskiller sig fra tendensen i hele landet og at de færre vælger (ca. 1.000 færre har stemt ift. 2017) delvist kan skyldes corona-situationen, og delvist lokale forhold og temaer.

”Jeg tror, at nogle borgere er blevet hjemme på grund af den opblussede corona-situation, og det påvirker stemmetallet. Og måske er der nogen, der tænke; mon det nytter noget at stemme til kommunalvalget,” siger Eik Møller.

Stemmeprocenten er væsentlig lavere i forhold til seneste kommunalvalg i 2017, hvor den lå på 70,16 procent. Det ærgrer Eik Møller, men det er desværre ikke overraskende.

”Generelt finder jeg at det er for lavt og ikke godt nok at vi ikke har større tilslutning til valget blandt de stemmeberettigede. Ud fra et demokratisk synspunkt skal vi arbejde på at øge valgdeltagelsen. Men vi må også erkende at valgdeltagelsen ved seneste valg nok var lidt højere for Ballerup, end normalt” siger Eik Møller, der henviser til forskning i valgdeltagelse.

”Helt generelt er der en sammenhæng mellem andelen af borgere, der stemmer eller ikke stemmer og uddannelses- og indkomstniveau. Der kan være lokale forskelle, men den generelle tendens er sådan. Vi ved også fra valgforskningen, at der er færre helt unge, færre ældre og færre etniske borgere, der stemmer, end gennemsnittet for befolkningen som helhed,” siger Eik Møller.