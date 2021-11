Julekonkurrence: Fra alle os til alle jer

Sjællandske medier og Ballerup Bladets store juleskrabs-konkurrence går i luften den 1. december på vores hjemmeside www.ballerupbladet.dk. Foto: privatfoto

Konkurrence Nu kan du igen være med til Sjællandske Mediers store gratis juleskrab. Her kan du være så heldig at vinde præmier fra dine lokale butikker.

Af Ulrich Wolf

Kalenderen ligger klar på vores hjemmeside www.ballerupbladet.dk. og går i luften den 1. december.

Hovedpræmien er et gavekort til 10.000 kroner fra Best Travel.

Vi har spurgt en række handlende fra området, om de er i lige så meget julehumør som os på Ballerup Bladet. De sagde ja, og derfor har de bidraget med en eller flere gaver til vores store skrabejulekalender.

Det betyder, at bag hver låge, finder du den butik, der har skænket dagens gave.

Ud over de mange lokale gaver har vi også hovedpræmien, nemlig et rejsegavekort til 10.000 kroner fra Best Travel.

Det er et dansk rejsebureau, der er grundlagt i 1999.

Best Travel tilbyder hvert år et stort udvalg af krydstogter og temarejser med historisk og kulturelt indhold.

Når du tilmelder dig konkurrencen, tilmelder du dig samtidig nyhedsbrevet til din lokale avis og til Best Travel.

Du kan til hver en tid afmelde dig begge nyhedsbreve igen.

Vi ønsker dig held og lykke med at skrabe og en rigtig glædelig jul.