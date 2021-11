Hvor er den røde tråd i den grønne omstilling

Debat Er det mig der ikke kan se, hvor der bliver flere grønne områder?

Af Kurt Haastrup, Baltorpvej 60,st.tv, Ballerup

Hvornår har Ballerup kommune oprettet et nyt grønt område?

Når jeg ser på Ballerup midte og Banegårdspladsen, ser jeg grønne områder forsvinde, til fordel for nye beton byggerier og en bymidte der er plastret godt til med nylagt beton, en gågade og et kirketorv, dufter stadig af beton.

Grønne rabatter inddrages til parkeringspladser, ingen steder ser jeg nye grønne områder. Jeg ser en Baltorpplæne ændres til boligbyggeri og parkerings pladser, altså igen nedlægning af grønne områder.

På Baltorpvej 20, hvor der engang lå et gymnasium, men i årene herefter har været brugt til lidt af hvert, og sidst til testcenter for corona epidemi, må man nu konstatere, at hele området skal rives ned.

Om der her skal være grønne områder, vides ikke for der har ikke været nogen information om hvad områdes skal benyttes til. Det ser heller ikke for godt ud i Skovlunde. Her er også brugt rigtig meget beton, både til boliger og gade/vej/fliser. Gad vide hvor meget CO2 der er brugt ved renovering og nybyggeri bare de to steder ? Det er sikkert rigtigt meget.

Men et er sikkert, der mangler grønne områder i hele Ballerup.

Jeg tror at de almene boligområder bare på Baltorpvej, har flere kvadratmeter grønne områder end Ballerup bymidte.