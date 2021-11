Hvad er normalt?

Debat Hver femte dansker vil på et tidspunkt, i deres liv, have symptomer, der svarer til kriterierne for en psykisk sygdom.

Af Nicolas Almann Olsen, Gl. Skolevej 13, st, Balleup

Psykisk sygdom eller psykisk lidelse rammer bredt, den diskriminerer ikke – den rammer børn, unge, voksne, ældre, samt stærke og svage.

Jeg husker historien fra min mors psykologi lærer, der fik fortalt at hvis befolkningen blev underlagt en mental diagnose, og ordineret behandling, så ville gaderne ligge tomme hen.

At det ikke helt vil have så alvorlige konsekvenser for gadelivet, hvis vi alle fik stillet en behandlingskrævende diagnose, afspejles af en hel del af de unge med diagnoser, som jeg møder igennem mit arbejde. De unge kommer videre i uddannelse og i arbejde, på trods af diagnoser og perioder med behandling.

Mental sygdom har eksisteret i alle tider, helt tilbage til grækerne, der mente at det var ubalance i kroppens væsker, der var skyld i enhver sygdom. Jeg kan selv huske historier om diagnosen hysteri, som først i 1980 officielt, blev afskaffet. En diagnose som jeg forstod kunne ramme kvinder, og som historierne gik, nogle gange blev misbrugt af manden til, at få konen ud af huset og ind på den lukkede. At man engang hentede folk der var “sindssyge”, i den blå vogn og bragte dem til den lukkede afdeling.

Sandhedsværdien af de mange historier, stillede jeg ikke spørgsmål til dengang, men det har nok været medvirkende til, at jeg har gjort mig mine tanker, dengang jeg cyklede forbi KAS Ballerup – for 20 år siden. Dengang kendte jeg ikke til mange af de diagnoser, som jeg i dag møder, i mit arbejde med unge mennesker. Ifølge Sind er der omkring 450 forskellige mentale diagnoser.

Hvad skal og kan vi så gøre?

Vi kan jo starte med at lade os inspirere af et konkret eksempel, hvor en elev i min datters klasse får konstateret sukkersyge. Da indlæggelsen sker pludseligt og det vækker bekymring hos klassekammeraterne, bliver der undervejs informeret om, hvordan det går med eleven. Børnene får lov at dele deres bekymring og der bliver sendt hilsner til deres klassekammerat under indlæggelsen. På et forældremøde bliver vi forældre orienteret om hvordan eleven vender tilbage til undervisningen, om de forholdsregler og viden som det er godt, at kende til for personalet og klassekammeraterne. Fra hospitalet kommer der en lærer som har undervist eleven under hospitalsopholdet, med det formål at fortælle hele klassen om den sygdom, som eleven har fået og hvordan lærer og eleverne skal forholde sig til, at de nu har en elev i klassen med sukkersyge.

Det lyder som en unik fortælling, men det ER et godt eksempel på, hvordan man kan håndterer sådanne udfordringer og hvordan man kan forebygge at den syge elev bliver isoleret fra de øvrige klassekammerater og hvordan klassekammeraterne undgår at få angst for det ukendte og farlige ved at være syg, sårbar og indlagt på et stort sygehus.

Dette er et eksempel på forebyggelse, men det er også et eksempel på, hvordan vi kan og bør håndterer tilfælde med angst, depression, stress, adhd, selvskadende adfærd m.m.

Vi skal tale om tingene, vi skal informere om tingene, vi skal accepterer at vi alle kan blive ramt af en sygdom, diagnose eller andet, som gør os unik, samtidig med at vi stadig er en del af fællesskabet.