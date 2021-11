Debat Ballerup kommune har i 2017 vedtaget handicap politik, hvori står at politikerne ønsker de handicappede et godt liv og arbejder for at understøtte og vejlede handicappede.

Af Miasser Hawwa (Ø), Kandidat til KV 21, Enhedslisten

I politikken er der gode visioner og værdier der på en fin måde fortæller at det er vigtigt for politikerne at imødekomme de handicappedes behov for hjælp og at der arbejdes for et godt og værdigt liv for alle med handicap.

Blandt andet står også, at det er vigtigt med forebyggelse og at borgeren skal have den rette hjælp fra starten og at man vil sammen med pårørende blive inddraget i processerne. Desværre oplever flere borgere, at inddragelse og samarbejde med forvaltningen er vanskeligt. Den handicappede lades i stikken og pårørende mangler vejledning, opfølgning og samarbejde. Der er ikke noget systematik i arbejdsgange. Nogle oplever at blive glemt og at koordinering, især i overgang fra barn til voksen ikke sker rettidigt. Nogle får stander brev med akademiske, juridiske og ensartede formuleringer, hvor kun navne er forskellige.

Tonen er hård og til tider ikke særlig venligt sprog. Flere oplever at der gives afslag på ansøgning i følge §102, som siger at; Kommunalbestyrelsen kan ud over tilbud efter § 85 give tilbud af behandlingsmæssig karakter til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk, eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddet gives, når dette er nødvendigt med henblik på at bevare eller forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktioner, og når dette ikke kan opnås gennem de behandlingstilbud, der kan tilbydes efter anden lovgivning.

Det er meget bekymrende og trist at en såkaldt handicapvenlig kommune med en robust og stærk økonomi, ikke varetager de handicappedes sager på en værdig og forsvarlig måde og at de mest udsatte og svage borgere lades i stikken.