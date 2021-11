Grønne penge står klar

Årets borgermillion skal gå til grønne projekter eller natur, uanset om det er store eller små. Der kan søges helt op til en million kroner. Foto: Arkivfoto

Penge Igen i år kan man søge om at få projekter realiseret gennem Borgermillionen. Denne gang skal det være til grønne projekter.

Af Ulrich Wolf

Borgermillionen er tilbage. Det betyder, at man kan være med til at bestemme, hvad man synes, kommunen skal bruge én million kroner til.

Der kan søges om et pengebeløb på helt op til én million kroner til lige præcis din ide. Din ide skal øge biodiversiteten, skabe mere vild natur i kommunen og/eller skabe nye fællesskaber.

”Med årets grønne og fællesskabs-øgende tema har alle i kommunen rig mulighed for at søge om penge til alt fra anlægsprojekter til arrangementer. Fordelen ved et bredt tema er, at rigtigt mange gode ideer har mulighed for at opfylde kriterierne til at få del i Borgermillionen. Det væsentlige er, at ideen fremmer den grønne indsats, fælleskabet eller måske begge dele,” siger Michael Fallesen, naturvejleder i Ballerup Kommune.

Stort og småt

Projektet kan udfolde sig i store og små sammenhænge og kan engagere borgere på tværs af kommunen og i lokalmiljøet. Alle med adresse i kommunen kan ansøge, og man kan søge om tilskud som enkeltperson, som forening eller som en helt tredje sammenslutning.

I ansøgningen skal man beskrive sit projekt og angive et realistisk budget.

Projekt-ideen skal sendes på e-mail til borgermillionen@balk.dk senest 15. november.

”Som noget nyt kan du i år få hjælp til din ansøgning på telefon eller mail, inden du sender den. På den måde kan vi hjælpe dig med at gøre din ansøgning så fyldestgørende som muligt, så du kan blive helt tryg ved, at du har husket det hele inden deadline,” siger Michael Fallesen.

Pengene bliver spredt ud over de ideer, der får flest stemmer i en virtuel afstemning. Afstemningen begynder i slutningen af november og løber to uger frem.

Man har hele næste år til at realisere sin ide, hvis man ender med at få penge fra Borgermillionen.

Man kan læse mere på ballerup.dk/borgermillionen-2021.