Godt resultat for Ballerup

Debat Først og fremmest så kom Nye Borgerlige (NB) denne gang i kommunalbestyrelsen med 1 mandat.

Af Steen Normind, Næstformand for Nye Borgerlige i Ballerup

Det er vi meget glade for og vi lover at det bliver til stor gavn for både Ballerup og Ballerups borgere. Vi sender derfor en kæmpestor tak til de gode og ansvarlige borgere som har stemt på

Vi vil sørge for at vores vælgere bliver stolte af at være Nye Borgerlige vælgere.

Der kommer til at ske noget i Ballerup med reference til NB-politik nu.

Nye borgerlige: ’Vi er ikke som de andre’.

Vi taler lige ud af posen og siger tingene som de er.

Socialdemokraterne gik tilbage med tre mandater. Vi kunne nok have ønsket de var gået tilbage med tre mere. Så havde det været lidt sjovere at være borgerlig i Ballerup. Konservative fik et rigtig godt valg og fik tre mandater i kommunalbestyrelsen. Tillykke til Konservative med det.

Desværre ser det ud til at de Konservative allerede har fået primadonnanykker og er begyndt at føre sig frem på arrogant vis. Den adfærd havde vi ikke forventet. Slet ikke af fra et parti som står på bar bund på den grønne dagsorden og heller ikke helt slår til på Socialområdet som indeholder handicapområdet, hvilket fremgik tydeligt under debatten i DH Danske Handicap. Det er områder, som NB vil give særlig opmærksomhed.

Desværre gik Venstre tilbage med 1 mandat. Det havde ikke været nødvendigt. Det har de ikke fortjent.

Onde tunger som formentlig ikke har forstand på politik har endda påstået at det ene mandat som Venstre tabte, er gået til Nye Borgerlige. Det er yderst tvivlsomt. Det er mere sandsynligt at Venstre har tabt deres ene mandat til Radikale Venstre som de var gået i valgforbund sammen med. Nye Borgerlige var i valgforbund med Dansk Folkeparti.

Derfor tak til DF. Nye Borgerlige har det rigtig godt med Michael Jensen fra DF selv om vi aldrig rigtig bliver enige om den økonomiske politik. Men jeg giver Michael Jensen fuldstændig ret i, at folk nok har en tendens til at stemme på dem som råber højest og ikke dem som råber bedst. Det vil vi støtte DF med at lave om på.

Der vil blive lagt særlig stor vægt på den grønne omstilling i forbindelse med nybyggeri, hvor Ballerup er kørt i en helt håbløs retning. Nye Borgerlige lokalforening vil kæmpe for borgerne, og ikke blot for egne politiske luftkasteller. Det vender jeg tilbage til. NB vil sænke skatterne og gøre borgerne rigere. Og ikke én eneste parkeringsplads vil blive nedlagt med Nye Borgerliges gode vilje. Vi vil også rette kritiske øjne mod lokal plan 182. Kriminalitet og hærværk skal bekæmpes mere effektivt.

Endnu engang en kæmpe TAK til vore gæve Nye Borgerlige vælgere i Ballerup.