Fremtidens opfindere imponerede dommerne

Dommer Gordon Kristensen, der til daglig er udvikler i Atea, var imponeret over opfindelsen med Body Motion Energy. Eleverne kom da også videre til den landsdækkende finale. Foto: Anja Berth

6. klasser i Ballerup dystede torsdag om en plads til finalen i konkurrencen Edison, hvor kvikke ideer og bæredygtig tankegang marcherede i takt.

Af Anja Berth

Et fitnesscenter, hvor man producerer strøm, mens man kommer i form på cyklen eller løbebåndet, en selvforsynende ferieby, en hjemmeside med ideer til en bæredygtig hverdag og en skraldespand, der sladrer, hvis man rammer ved siden af.

Torsdag formiddag var der lokalfinale i den landsdækkende opfinderkonkurrence Edison, og de 6. klasser i Ballerup Kommune, der var gået videre i den lokale konkurrence stod klar til at præsentere deres ideer for dommerne, som på skift gik rundt til standene, hvor eleverne pitchede deres idéer.

Strøm fra cyklen

En gruppe elever havde fundet på konceptet BME – Body Motion Energy – fitnesscentre, hvor udøverne generer strøm alt, efter hvor meget de knokler.

En besparelse for fitnesscenteret, fordi man kan bruge strøm fra spinningcykler og andre maskiner.

”50 watt svarer til en gennemsnitlig dansker i halvdårlig form,” som eleverne sagde.

Eleverne fortalte både om selve idéen, men også om processen, hvor de havde lært, at man skulle lytte til hinanden.

”I starten blev vi lidt uvenner, men man er nødt til at lytte til hinandens ideer, og da vi gjorde det, fik

vi et rigtigt godt samarbejde,” som en af eleverne sagde.

Fremtidens ansatte

”Det er en virkelig god idé. Det må jeg sige. Fantastisk arbejde, de har gjort,” lød det fra dommer Gordon Kristensen.

Han er til daglig business developer i it-virksomheden Atea og var ligesom tidligere år en af dommerne i konkurrencen.

”Det er jo fremtidens medarbejdere, vi har her. Atea har stærk tradition for at samarbejde med kommunens skoler, og det er vi meget glade for, så det er en stor glæde at være her,” sagde Gordon Kristensen, der i dagens anledning var trukket i en rød dommertrøje.

Innovativ læring

Projekt Edison er et projekt under Fonden for Entreprenørskab. Det er en landsdækkende opfinderkonkurrence for elever i 6. og 7. klasse. En slags mini Løvens Hule.

6. klasserne i Ballerup Kommune har deltaget i det innovative læringsforløb siden 2018. Tidligere årgange har deltaget i en lignende turnering, som hedder First Lego League.

Udviklingskonsulent i kommunen, Sanne Askholm er tovholder i arrangementet og har været med til at etablere kontakt til de lokale virksomheder.

”Selvfølgelig er det vigtigt, at eleverne lærer dansk, matematik og engelsk, men i fremtiden får de også brug for at tænke innovativt og i samarbejde med andre,” sagde Sanne Askholm.

Efter præsentationen fra de i alt 14 stande voterede dommerne og udvalgte følgende, der skal med til finalen 25. november, der i år bliver virtuel: