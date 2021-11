Foreninger reagerer på lokalplan-beslutning

Debat Som opfølgning på sidste uges artikel om lokalplan 182 har De Frie Haveforeninger haft mulighed for at nærlæse afgørelsen fra Planklagenævnet. Først og fremmest er De Frie Haveforeninger i Ballerup meget tilfredse med Planklagenævnets afgørelse om at ophæve Lokalplan 182.

Af De Frie Haveforeninger, Parcelforeningen Godthåb, OF Harrestrup, OF Ågerup, HF Harrestrupvænge og HF Hanevadsholm

Det er nu slået fast, lokalplaner kun gælder fremadrettet og at kommunen ikke kan ændre i kolonisternes opholdsbestemmelser, heller ikke med totalforbud, førend i det øjeblik et hus rives ned, for at der skal bygges et nyt.

Alle byggerier opført inden en ny lokalplan fortsætter på samme opholdsbestemmelse – præcis som vi og vores advokat hele tiden har påpeget. Vi finder det besynderligt, at ingen politikere eller embedsmænd udtaler sig om det faktum.

Hella Tiedemann; du påstår afgørelsen hverken er en sejr eller et nederlag?

Det må siges at være en konklusion, kun en politiker kan se logikken i. Vi ser det som en kæmpe sejr for vores foreninger, der hele tiden har sagt lokalplanen ikke var juridisk gyldig.

Ballerup kommune har valgt at spilde et millionbeløb, kilder siger cirka otte millioner af skatteborgernes penge. I overhørte alle argumenter og valgte ikke at ville gå i konstruktiv dialog med os, eller med vores advokat Knud Foldschack

At Steen Pedersen udtaler, de gerne vil være ”first movers” giver nu i bagklogskabens lys indsigt i, hvorfor den dialog foreningerne har efterspurgt igen og igen, ikke fandt sted. Det har været et spil for galleriet at hævde, man ønskede dialog med os.

Nu læser vi, at Hella Tidemann vil inddrage almindelige kolonister i sagen. Kolonister som ikke har mandat til at føre dialog eller forhandle på foreningernes vegne.

Hvordan hænger det sammen?

Igen et mislykket forsøg på at få det til at se ud som om der foregår reel borgerinddragelse.

Hvorvidt Ballerups borgere syntes, det er rimeligt at bruge så mange penge på en sag, der var tabt på forhånd, håber vi vil skinne igennem til kommunalvalget.

Måske de nyvalgte politikere vil være anderledes konstruktive?