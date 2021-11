Flere har søgt om julehjælp

Det er ikke alle familier, der har det lige nemt i julen. Flere og flere har brug for julepakker til mad og gaver til børnene. Modelfoto: Colorbox

Allerede midtvejs i ansøgningsperioden har 128 familier søgt om julehjælp. Det er markant flere end sidste år, og Dansk Folkehjælp mener det skyldes corona-krisen.

Af Anja Berth

For Henriette Lieberkind fra Rugvænget er julen næsten altid lig med bekymringer og ondt i maven. Ikke over julemaden, men over ikke at have råd.

I forvejen er den 38-årige enlige mor til to drenge hårdt spændt for økonomisk og har her midt i november 0 kroner på sin konto.

Hun har tidligere været dyrepasser og medarbejder på Toms Fabrikkerne, men et væld af diagnoser som ADHD, borderline og angst fik hende ned med flaget i en grad, så hun ikke kan tage en bus eller et s-tog og hun har i flere år måtte leve af kontanthjælp.

”Det er rigtigt hårdt. Jeg gør hvad jeg kan for at være en god mor, og jeg laver altid mad til mine børn,” siger Henriette Lieberkind.

Hun har i flere år søgt og fået julehjælpspakke fra Dansk Folkehjælp og hun har netop søgt igen i år og håber at få kurven, der som regel består af en julemad og gavekort til at købe gaver til familiens børn.

Ikke kontakt til familie

”Jeg har ikke kontakt til nogen i min familie, så mine børn får ikke gaver fra andre, så det vil være en stor hjælp at kunne købe gaver til dem. Jeg håber vi kan få en hyggelig jul sammen og måske også lave konfekt. Det ville jeg aldrig selv have råd til,” siger Henriette Lieberkind.

Dansk Folkehjælp har siden 2005 delt julepakker ud til familier, der ikke har råd til and, sovs, marcipan og gaver.

I Ballerup har 128 børnefamilier søgt om hjælp allerede midt i ansøgningsperioden. Til sammenligning havde 137 familier i kommunen søgt om julehjælp sidste år, men det var i hele ansøgningsperioden.

Coronakrisen er årsag

Dansk Julehjælp mener, at det høje antal ansøgere, som også er gældende for resten af landet, kan tilskrives coronakrisen.

De har ifølge en pressemeddelelse oplevet en stærk stigning i ansøgninger til hjælpepakker.

”Som konsekvens af krisen står vi over for det, der kan gå hen at blive et langt mere permanent fattigdoms- og samfundsproblem,” siger generalsekretær i Dansk Folkehjælp Klaus Nørlem i en pressemeddelelse.

Ankerstjerne om bord

Selve julepakken har en værdi af 1800 kroner, og pengene kommer fra indsamling, som Dansk Folkehjælp og Ekstra Bladet står for.

I år er musikeren Ankerstjerne ambassadør, og han håber, at han kan være med til at sætte fokus på problemet og dermed øge indsamlingen, så endnu flere familier kan få julepakker.

”Dér, hvor jeg er vokset op, har vi som små børn og unge voksne været vidner til lidt af hvert, som er langt far det, som i dagens Danmark definerer som ressourcestærke familier. Med det liv, jeg er så heldig at leve i dag, føler jeg mig enormt privilegeret og jeg håber, at jeg kan være med til at give lidt tilbage. Fra min barndom på Vestegnen var det ikke unormalt, at der var familier, der søgte om julehjælp, og jeg ved, hvilken kæmpestor forskel det kan gøre for en familie at få en pakke i en svær tid (..). Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at tænde julelys i øjnene på så mange familier som muligt,” siger Ankerstjerne i en pressemeddelelse.

Man kan søge om julehjælpspakker til og med 30. november.

Læs mere på folkehjaelp.dk, hvor man også kan bidrage til indsamlingen.