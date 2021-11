Finaleplads til lokal gymnast

Der var gode resultater til Ballerups gymnaster ved det internationale stævne i Sverige. Foto: privatfoto

Gymnastik Ved Nevis Cup den 27. november i Staffanstorp i Sverige, stod hele dagen på international konkurrence i rytmisk sportsgymnastik.

Af redaktionen

I alt 46 individuelle junior- og seniorgymnaster fra Holland, Norge, Sverige og Danmark konkurrerede med tøndebånd, bold, køller og vimpel.

Ballerups nyoprykkede juniorgymnast Maria Grosser (13 år) deltog med to serier i B rækken. Hun klarede sig som bedste dansker og kom på en meget flot 4. plads ud af 19 gymnaster, hvilket var hendes hidtil bedste internationale placering.

Lucca Schmidt (14 år) og Sara Skjoldborg (15 år) deltog også i juniorrækken, dog i række A med tre serier hver. Resultaterne førte til hhv. en 6. og 7. plads.

Trods tab med bold præsterede 17-årig Marie Mejnholt-Jakobsen sig så godt, at hun efter sine to første serier, kvalificerede sig i seniorenes finale. Konkurrencen var hård og med flere tab af køller sluttede Marie på en endelig 8. plads ud af 19 gymnaster.

I januar træder et nyt internationalt reglement i kraft, hvilket betyder, at der de næste par måneder skal bruges masser af træningstid på, at ændre i gymnasternes serier samt kreere nye serier. Pigernes mål er, at kunne deltage i flere internationale konkurrencer.