Fængsel og udvisning efter vanvidskørsel

Retten i Glostrup dømte en 30-årig vanvidsbilist til fængsel og udvisning for kørsel i Ballerup.

120 kilometer i timen på Baltorpvej gav fængsel og udvisning.

Af Ulrich Wolf

En 30-årig mand blev tirsdag 2. november idømt et år og ni måneders fængsel og efterfølgende udvisning af Danmark i 12 år for vanvidskørsel i Ballerup.

Manden, der har afghansk pas, kørte den 24. juni på Baltorpvej, hvor han kørte særligt hensynsløst, påvirket af hash og frakendt kørekortet af medicinske årsager.

Her kørte han mellem 103 og 122 kilometer i timen på en vej, hvor den tilladte hastighed er 50 kilometer i timen.

Manden kørte i denne forbindelse ind i en forankørende bilist, der blev voldsomt kvæstet ved ulykken.

Det var medvirkende til den hårde dom, at manden i 2014 også blev dømt for spirituskørsel og året efter blev dømt for vold i nattelivet.

Manden ankede dommen til landsretten.