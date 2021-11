Et nyt Ellebo rejser sig snart fra støvet

Det nye Ellebo rejser sig i løbet af de kommende år på grunden, hvor de gamle blokke måtte rives ned efter man fandt graverende fejl i fundamentet under renoveringen. Dermed fortsætter byggerodet lidt endnu for de øvrige beboere i den renoverede blokke. Foto: Arkivfoto

Boliger Efter lokalplanen sidste år er det snar blevet tid til, at det nye Ellebo skal rejse sig på de tomme arealer på grunden. Om tre år skal 176 nye boliger stå klar.

Af Ulrich Wolf

I de senere år er Ellebo på Baltorpvej blevet synonym med renoveringen, der endte med at to blokke måtte rives ned, mens to blokke blev helt eller delvis renoveret.

Siden har området været præget af situationen.

Men nu er der give politisk grønt lys til at det ’nye’ Ellebo skal rejse sig fra asken og genopstå i en ny moderne udgave.

Ballerup Ejendomsselskab og KAB har igennem længere tid arbejdet med planerne om det nye Ellebo II og efter den endelige politiske godkendelse mandag aften, er der en klar køreplan for det nye Elle-

bo.

Det betyder at man i 2024 kan se 176 nye boliger være klar til indflytning, hvis planen holder. De nye boliger skal være moderne og bæredygtige boliger, alle med udgang til et havestykke, altan, terrasse eller fransk altan.

Første etape bliver at færdiggøre udearealerne omkring de nuværende blokke 3 og 4 og når det er færdigt, begynder opførelsen af nyt fælleshus og til sommer byggeriet af de nye boliger midt på grunden.

Der er desuden lagt op til at en ny blok kan bygges ud mod Baltorpvej på et senere tidspunkt med i alt 116 nye boliger og et område er sat af til private boliger.

Den konkrete køreplan for det nye Ellebo glæder formanden for Ballerup Ejendomsselskab, Inger Støvring Pedersen.

Taget sin tid

”Det har taget lang tid siden vi fik vedtaget lokalplanen sidste år. Men det er et stort forberedelsesarbejde, der er gjort, men nu kan vi endelig se, at de sker en udvikling. Det er på tide og derfor sætter vi også gang i indretingen af fællesarealerne først. Det har længe været noget rod, så det er godt, at vi nu får styr på det inden vi går i gang med selve byggeriet af først fælleslokaler og siden af boligerne,” siger hun.

Ifølge formanden kan det så tage tre år fra nu, inden man kan flytte ind.

”Hvis tidsplanen holder og der ikke dukker noget op undervejs. Vi har jo været gennem lidt af hvert i de senere år, men vi håber at planen holder. Jeg kan godt forstå, hvis beboerne synes, det tager lang tid, men vi kommer igennem det og kan se frem til at få nye og spændende boliger med plads til alle typer mennesker til en fornuftig husleje,” siger Inger Støvring Petersen.

En del af de oprindelige beboere i de nu nedrevne blokke, er genhuset andre steder, men det er endnu uvist, om de får fortrinsret til de nye boliger i Ellebo II.