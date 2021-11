Et kig i en lukket verden

Kenneth Andersen er fængelsbetjent men er her frivilligt gået i en celle. Onsdag sidste uge var Kriminalforsorgen i Ballerup for at vise verden bag de lukkede mure. Foto: privatfoto

Besøg Kriminalforsorgen inviterede nysgerrige ind i en ellers lukket verden, da de kom til Ballerup med VR-briller og besøg i en celle.

Af Anja Berth

’Oplev vores verden’ står der med store bogstaver på siden af den truck, der holder midt på Banegårdspladsen denne onsdag i Ballerup.

Kriminalforsorgen er i øjeblikket på turne i hele landet for at rekruttere flere fængselsbetjente, som der er stor mangel på, samt fortælle borgerne om livet i de danske fængsler.

Sidste uge var turen nået til Banegårdspladsen – oprindeligt annonceret til Kirketorvet, men grundet vejarbejde var der bedre plads ved banegården.

I Vestre Fængsel

Indenfor tager Kenneth Andersen imod. Han har siden 2005 og frem til 2017 været fængselsbetjent i Vestre Fængsel og har i de seneste fire år arbejdet med at rekruttere nye medarbejdere.

”Vi gør det her dels for at få flere betjente, som vi har stor mangel på i de danske fængsler. Men også for at give et mere nuanceret blik ind i en verden, som de færreste kender. Vi bor normalt bag høje mure, og det her er et forsøg på at give borgerne indblik i vores hverdag end den verden, som medierne ofte fremstiller,” siger Kenneth Andersen og viser rundt i lastbilen, hvor der både er VR-briller, så man kan få en virtuel tur i fængslerne samt en kopi af en celle.

Selv lave mad

”Det er vigtigt at fortælle, at cellerne i de danske fængsler ligner klubværelser. De indsatte skal selv holde sig med mad og stå op om morgenen og passe et arbejde i fængslet. Når folk er i fængsel, og for nogles vedkommende i flere år, så fratager man dem frihed og giver dem straf for det, de har gjort, men man fratager dem ikke livsduelighed. De skal sørge for at passe sig selv og sørge for mad,” siger Kenneth Andersen og viser hylderne i cellen, hvor der står både pulverkaffe og cornflakes.

Ikke kun voldsmænd

Kenneth Andersen vil gerne gøre op med den gængse opfattelse af indsatte.

”Det er de færreste indsatte, der er aggressive og manipulerende voldsmænd. Dem er der selvfølgelig også, men de fleste kriminelle er socialt udsatte med psykiske problemer og måske misbrug. Det arbejde, vi som betjente udfører, handler meget om rummelighed og overskud, og det er svært, når der mangler betjente. Derfor er det vigtigt med flere medarbejdere, så vi kan yde et godt stykke arbejde. Hvis jeg er på arbejde i 50 timer om ugen i stedet for 37 timer, så er mit overskud mindre, fordi jeg ikke når at restituere, det siger sig selv. Så flere hænder vil forbedre vores arbejdsmiljø,” siger Kenneth Andersen.