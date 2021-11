Egebjerg fik et nyt vartegn

Trods det kolde vejr, var mange mødt op til afsløringen af det nye kunstværk på Buepladsen i Egebjerg ’Egeporten’. Værket blev afsløret med taler af kultur- og fritidsudvalgsformand Charlotte Holtermann.

Søndag var der fernisering på et nyt kunstværk på Buepladsen i Egebjerg. Rigtig mange trodsede kulden for at se med.

Af Anja Berth

Midt på Buepladsen i Egebjerg står et nyt værk, dækket af sort stof og ombundet af en rød sløjfe. Kultur- og Fritidsudvalget formand Charlotte Holtermann fortæller i en tale til de fremmødte, at soklen bag hende har stået tom længe.

Lige siden det var nødvendig flytte ”Propelmanden” af den belgiske kunstner Henri Van Herwegen (med kunstnernavnet Panamarenko) i læ for frosten og efterfølgende at den udlånte skulptur af en gravid kvindekrop af den franske billedkunstner Césars skulle leveres tilbage til kunstmuseet Louisiana.

Konkurrencen skabte nyt samarbejde Beboersammenslutningen Fællesvirket udskrev en konkurrence, fordi de ønskede et bud på, hvad der kunne sættes på den tomme granitsokkel midt på Buepladsen. Danser, koreograf og filmmager Janet Spiegal, som er født og opvokset i London, men har boet over for Buepladsen igennem næsten to årtier, vandt konkurrencen og har skabt skulpturen ”Egeporten” i parløb med tidligere Skovlunde-borger Peter Hesk, som er bronzeskulptør og især kendt for sine abstrakte, dansende kvindeskulpturer.

Taler og stemning

I løbet af foråret og sommeren er det store værk på over to meter i højden og på omkring 500 kg blevet støbt i bronze på Fyn og har nu indtaget soklen på Buepladsen i Egebjerg. Charlotte Holtermann løsnede sløjfe, fjernede stoffet og afsløret værket, der udvendigt former et egeblad og indvendigt former konturerne af en danserinde.

Efter de formelle taler blev der serveret lidt godt til ganen og de talentfulde elever Jora og Clea fra Ballerup Musik- og Kulturskole sørgede for stemningsfuld musik, mens de over 100 fremmødte kunne tage værket nærmere i besiddelse. Værket skulle røres, fotograferes, diskuteres og betragtes nærmere, mens det funklede i rosen fra de fremmødte og den sidste eftermiddagssol på Bueplads