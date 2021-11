Det skal du huske, før du flytter i hus

SPONSORERET INDHOLD: Ligegyldigt om du flytter i hus eller ej, så virker en flytning altid forholdsvis uoverskuelig. Dog er der heldigvis forskellige måder at gøre en flytning mere overkommelig på.

Her får du nogle forskellige tips til, hvad du skal huske, før du flytter i hus.

Book et flyttefirma

Du gør dig selv en stor tjeneste, hvis du kontakter et flyttefirma før din flytning. Et flyttefirma er en stor hjælp midt i en flytning, fordi du slipper for selv at klare alt det, der er sværest og hårdest. I stedet får du hjælp af et firma, der har erfaring med at flytte.

På den måde er du sikker på, at alle dine ting kommer sikkert og trygt frem.

Hjælp til privatflytning er bl.a. til at finde i Roskilde og Ballerup.

Sortér dine ting

En flytning er altid en oplagt mulighed for at sortere og rydde ud i dine ting. Det er nemlig nemt at gøre, samtidig med du går og pakker ned. Specielt hvis du flytter ind i en mindre bolig, end du kommer fra. Så er det ikke sikkert, at du har plads til alle dine ting.

Du har garanteret mange ting, som du slet ikke har brug for, så det er bare at starte fra en ende af.

Få styr på diverse praktiske ting

Der er mange forskellige praktiske ting, der følger med i en flytning. Det er alt sammen noget, der er rart at have styr på, før du flytter. Du er bl.a. nødt til at tænke på:

• at anmelde din flytning og skifte adresse

• at skifte læge, hvis du flytter til en ny by

• at få styr på tv og internet

• at tilmelde dig vand, gas, varme og el

Selvom det virker uoverskueligt, så er det meget simpelt, hvis du blot ordner én ting ad gangen.