Dårlig bro over Jonstrup Å

Debat Ballerup og Furesø kommuner har for nylig i et fælles projekt udskiftet stibroen over Jonstrup å ved Møllemosen/vestenden af Bringehusene.

Af Leo Lund Mathiasen, Kærlodden 6, Måløv

Før broens færdiggørelse gjorde jeg i brev til både Ballerup Kommune og Furesø Kommune opmærksom på, at broen, som den var under udførelse, ville komme til at stå som et hul på Jonstrup-siden, anslået 10-20 cm under niveauet af stiforbindelsen på Jonstrup-siden, som broen skulle sluttes til, samt at broen med denne stigeometri ville blive helt tosset at se på og ikke rar at cykle på.

I en svar-mail fra Ballerup Kommune blev min henvendelse slået hen med ”Det er vores overbevisning at man ikke oplever faldet på broen eller tilslutningerne negativt når stien på begge sider er reetableret.”

Så er broen færdig. Og ja, det blev jo desværre præcist, som jeg beskrev i min henvendelse – broens ende på Jonstrup-siden ligger som et hul, 22 centimeter under den tilsluttende sti’s niveau. Det ser stigeometrisk helt forkert og tosset ud, er en ganske uhensigtsmæssig løsning at cykle på, og der vil danne sig et plørehul ved broens ende – ja, det er faktisk allerede sket, og vil blive værre i efteråret og vinter. Et plørehul, som man risikerer at falde i – på cykel eller til fods, eller blive tilpløret af, når man skal over broen.

Hvor er det ærgerligt, at de to kommuner ikke har lavet den rigtige stigeometriske og visuelle løsning. Det var så lidt, der skulle til, ved rettidig ingeniørmæssig bevågenhed, at den nye bro ville have fået et visuelt pænt og stigeometrisk hensigtsmæssig forløb i højden, og uden plørehul foran broen. Broens ende på Jonstrup-siden skulle blot være hævet ca. 22 cm til samme højde, som den tilsluttende sti – og det kan stadig gøres.

Der er tale om et ingeniørmæssigt dårligt arbejde i dobbelt forstand – for det første, kunne det være undgået allerede i projekteringen ved professionel omtanke, og for det andet, være blevet rettet inden broen blev færdiggjort, hvis de to kommuner havde ageret på min henvendelse ifht. broens udførelse, og ikke bare slået den som nævnt ovenfor. Vi kunne have glædet os over denne i øvrigt fine nye bro – nu kan vi ærgres hver gang vi færdes forbi eller over broen.

Mit spørgsmål til de ansvarlige kommunale forvaltninger er herfor: Vil I lave dette om, eller må vi borgere, der bor i området (på begge sider af kommunegrænsen) og dagligt færdes der, ”leve med”, at denne bro, til mindst et sekscifret beløb, kommer til at stå som støtte over dårligt ingeniørarbejde!