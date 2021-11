SPONSORERET INDHOLD: Kunne du godt bruge en god buffet ud af huset? Vi kender det alle sammen, vi har ikke overskuddet i hverdagen til at få handlet ind til det helt store selskab på lørdag.

Kunne du godt bruge en god buffet ud af huset?

Vi kender det alle sammen, vi har ikke overskuddet i hverdagen til at få handlet ind til det helt store selskab på lørdag. Ligge og køre byen tynd bare for at finde de specifikke ingredienser og forberede mad flere dage forvejen. Men ville en god ide så ikke være, at bestille buffet ud af huset til dit næste event?

Og du tænker sikkert, at du heller ikke vil byde dine gæster en kedelig traditionel buffet bestående af suppe, steg og is. Men Sticks’n’Sushi har gjort det muligt at pifte buffet ud af huset op til næste niveau. Med deres catering får du nemlig alle de bedste sticks, ruller og sides. Alt selvfølgelig med helt samme kvalitet som på de velkendte restauranter rundt i landet.

Meget mere end bare buffet ud af huset

Hvis du vil gøre din aften det mere uforglemmelig, så har Sticks’n’Sushi endnu mere at byde på end blot buffet ud af huset. De kan nemlig både forsyne dig med kompente tjenere, som serverer din mad gennem hele arrangementet.

Sticks’n’Sushi er også velkendt for deres nytænkende cocktails, som du sikkert, ved besøg i restauranterne, altid har undret dig over hvordan blev skabt. Du kan få glæde af disse lækre og læskende cocktails til din fest, da der udover buffet er mulighed for både cocktails og bartendere ud af huset.

Vil du gerne spice dit event lidt op? Du kan nemlig udover den kompetente betjening give dine gæste den ekstra lille overraskelse, ved at lade Sticks’n’Sushi medbringe deres sushi kokke på lokationen, hvor de her forbereder din buffet for øjnene af dine gæster. Det slår benene væk under selv den ældste gæst.

Buffet ud af huset i hele Danmark

Denne lidt anderledes buffet ud af huset er mulig at bestille, selvom du befinder dig i det mørke Jylland, langt sydpå i det Sydfynske, eller om du bor i en taglejlighed i København. Sticks’n’Sushi gør det nemlig muligt at komme ud med den eksklusive arrangements oplevelse næsten uanset, hvor du bor.

Du er altid velkommen til at kontakte dem og forhøre dig nærmere om dine muligheder for buffet ud af huset, og hvilke menuer som passer dig og dit selskab bedst. Der er buffet ud af huset i alle former.

Så om det blot er maden leveret, og du selv tager dig af serveringen, eller om du ønsker den helt store pakke med fuld serveringspersonale, sushi kokke og bartendere med egen bar, så har Sticks’n’Sushi en løsning for dig. Det er bare at tænke stort som småt. De favner bredt, i alt fra store selskaber til intim middag en lørdag aften med dit vennepar.