BSF gav lidt igen

Pigerne fra BSF var i Føtex på Black Friday for at hjælpe som en tak for hjælpen for pant-sponsoratet Foto: . Foto: Iben Bagge/Jakob Waag Villadsen.

fodbold Igennem snart to år har BSF haft en aftale med føtex Ballerup Centret og føtex Lautrup om donering af pant til BSF.

Af redaktionen